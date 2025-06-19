Fregadora-aspiradora B 90 R Adv Dose Bp
La fregadora aspiradora con conductor accionada por batería B 90 R Adv DOSE Bp convence por el sistema DOSE, la tecnología FACT, su diseño compacto, gran flexibilidad, mayor volumen del depósito y ancho útil variable (55-75 cm).
La fregadora aspiradora con conductor B 90 R Adv DOSE Bp con batería sin mantenimiento y cargador de a bordo está equipada con el sistema de dosificación DOSE, por lo que permite hacer un uso más eficiente de los detergentes. La dosificación de detergente se puede ajustar al grado de suciedad. La dosificación exacta se realiza con una concentración de entre el 0,5 y el 3 % (en intervalos de 0,5 %). Además, este equipo ofrece la tecnología FACT (Flexible Application Control Technology) para ajustar la velocidad de rotación de los cepillos según las necesidades. Este equipo de la nueva generación de cabezales de cepillos admite el uso de cabezales de cepillos cilíndricos o circulares con distintos anchos útiles (55-75 cm). Para brindar la máxima flexibilidad. El accionamiento de los cepillos se realiza mediante un soporte en estrella. Con un radio de viraje de solo 1,6 m, este equipo es muy flexible y ofrece una excelente maniobrabilidad. Además, el equipo presenta un depósito de mayor capacidad que se puede llenar de agua limpia con suma facilidad. Gracias a sus dimensiones compactas, este equipo se puede almacenar, cargar y transportar sin problemas. Un filtro plegado plano adicional protege la turbina de la corrosión.
Características y ventajas
Extraordinariamente maniobrableGracias a su diseño corto y estrecho, el equipo es muy manejable y puede maniobrarse fácilmente a pesar del gran volumen de agua. El mecanismo de dirección de 90º permite realizar una maniobra de viraje inmediatamente. Se adhiere al suelo perfectamente gracias a su bajo centro de gravedad.
Manejo sencilloLas funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY. En el display aparecen las horas de servicio. Además, con los cepillos cilíndricos puede ahorrarse agua y detergente.
Tiempo prolongado de marchaGran compartimento para una gran capacidad de batería. Baterías de gel sin mantenimiento en las variantes Pack. La potencia de las turbinas de dos niveles ahorra energía adicional en el ajuste WHISPER.
Reemplazo en un abrir y cerrar de ojos
- En caso necesario, el cabezal de cepillos puede ser reemplazado por otro rápidamente y sin herramientas.
- Los rodillos de los cabezales R se cambian en un abrir y cerrar de ojos.
- En los cabezales D, los cepillos o el plato impulsor de la esponja pueden expulsarse pisando el pedal.
Interruptor EASY
- Para un manejo sencillísimo. Las funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY. A través del display se consulta la información más importante y se programan los ajustes.
Fact
- Para ajustar la velocidad de rotación de los cepillos según las necesidades.
Avance hasta 6 km/h
- Para superar cuestas más pronunciadas. (Con freno magnético)
Indicador de nivel de agua limpia
- Para la monitorización permanente del agua limpia durante el servicio.
Patín trasero de aspiración recto o curvo
- Para un sistema de aspiración óptimo en cualquier tipo de suelo. (Solicítese por separado).
Compartimiento de baterías grande
- Para el uso óptimo de baterías mayores, para usos más largos todavía.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|550 - 750
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|850 - 940
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|90 / 90
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|3300
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|2475
|Batería (V)
|24
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 4
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|20 - 315 / 28 - 35
|Consumo de agua (l/min)
|2,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1450 x 800 x 1200
Equipamiento
- Potente tracción
- Detención automática de agua
- DOSE
- Función de barrido
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.