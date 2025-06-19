La fregadora aspiradora con conductor B 90 R Adv DOSE Bp con batería sin mantenimiento y cargador de a bordo está equipada con el sistema de dosificación DOSE, por lo que permite hacer un uso más eficiente de los detergentes. La dosificación de detergente se puede ajustar al grado de suciedad. La dosificación exacta se realiza con una concentración de entre el 0,5 y el 3 % (en intervalos de 0,5 %). Además, este equipo ofrece la tecnología FACT (Flexible Application Control Technology) para ajustar la velocidad de rotación de los cepillos según las necesidades. Este equipo de la nueva generación de cabezales de cepillos admite el uso de cabezales de cepillos cilíndricos o circulares con distintos anchos útiles (55-75 cm). Para brindar la máxima flexibilidad. El accionamiento de los cepillos se realiza mediante un soporte en estrella. Con un radio de viraje de solo 1,6 m, este equipo es muy flexible y ofrece una excelente maniobrabilidad. Además, el equipo presenta un depósito de mayor capacidad que se puede llenar de agua limpia con suma facilidad. Gracias a sus dimensiones compactas, este equipo se puede almacenar, cargar y transportar sin problemas. Un filtro plegado plano adicional protege la turbina de la corrosión.