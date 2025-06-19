¡La alternativa manejable a cualquier equipo «walk behind» de gran tamaño! La fregadora aspiradora con conductor B 90 R Classic Bp es un equipo de la nueva generación de cabezales de cepillos. Los cabezales de cepillos cilíndricos y circulares se pueden ajustar en distintos anchos útiles (55-75 cm). El accionamiento de los cepillos se realiza mediante un soporte en estrella. Con un radio de viraje de solo 1,6 m, este equipo es muy flexible y ofrece una excelente maniobrabilidad. Además, el equipo presenta un depósito de mayor capacidad que se puede llenar de agua limpia con suma facilidad. Gracias a sus dimensiones compactas, este equipo se puede cargar sin problemas y transportar, por ejemplo, en ascensores. Los orificios del compartimento de baterías aseguran una ventilación adecuada, incluso durante usos prolongados. Un filtro plegado plano adicional protege la turbina de la corrosión.