Las necesidades individuales requieren soluciones personalizadas. La fregadora-aspiradora con conductor sentado B 90 R se puede configurar según las necesidades y preferencias del usuario. De forma similar a un vehículo, es posible elegir entre diversas variantes de configuración. Según las preferencias, hay tres anchos útiles (55 cm, 65 cm o 75 cm), dos tecnologías de fregado (rodillo o disco), dos longitudes de tobera y tres diseños a elegir. Para una comodidad total y excelentes resultados de limpieza.