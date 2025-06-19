Fregadora-aspiradora B 90 R configurado
La fregadora-aspiradora con conductor sentado B 90 R cumple todas las expectativas: equipamiento, ancho útil, longitud de la tobera, diseño y tecnología de fregado se pueden combinar individualmente.
Las necesidades individuales requieren soluciones personalizadas. La fregadora-aspiradora con conductor sentado B 90 R se puede configurar según las necesidades y preferencias del usuario. De forma similar a un vehículo, es posible elegir entre diversas variantes de configuración. Según las preferencias, hay tres anchos útiles (55 cm, 65 cm o 75 cm), dos tecnologías de fregado (rodillo o disco), dos longitudes de tobera y tres diseños a elegir. Para una comodidad total y excelentes resultados de limpieza.
Características y ventajas
Máquinas a medida
- Se encuentran disponibles diferentes variantes de equipamiento. Desde el modelo Classic, ajustado al presupuesto, hasta el modelo Dose con equipamiento completo.
- En función de lo deseado, hay disponibles tres anchos útiles y patines traseros de aspiración curvos o rectos.
Diferentes tecnologías de fregado
- Modelos de discos, especialmente cuando se trata de suelos lisos.
- En suelos rugosos o para la suciedad muy incrustada, los cepillos cilíndricos ofrecen más ventajas. Además, friegan y recogen la suciedad en un solo procedimiento.
Compartimiento de baterías debajo del asiento
- Nivel WHISPER para un consumo eléctrico menor y un periodo de servicio más largo.
- Para cargar cómodamente las potentes baterías solo hay que levantar el asiento.
Configuración del equipo orientada a las necesidades
- Según se desee, se puede escoger entre diferentes variantes de equipamiento, diferentes anchos útiles y tecnologías de fregado.
Presión de apriete de los cepillos ajustable (opcional)
- Para adaptar a diferentes recubrimientos de suelos. Ajustable en 4 niveles.
Interruptor EASY
- Para un manejo sencillísimo. Las funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY. A través del display se consulta la información más importante y se programan los ajustes.
Cargador para montaje empotrado (opcional)
- Para todo tipo de aplicaciones. El cargador está siempre a bordo, por lo que el equipo se puede cargar en cualquier parte. El cargador está adaptado óptimamente y garantiza una larga vida útil de las baterías.
FACT (opcional)
- Para ajustar la velocidad de rotación de los cepillos según las necesidades.
Avance hasta 6 km/h
- Para superar cuestas más pronunciadas. (Con freno magnético)
Indicación del nivel de agua limpia (opcional)
- Para la monitorización permanente del agua limpia durante el servicio.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|550 - 750
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|850 - 940
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|90 / 90
|Depósito de suciedad (l)
|7
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|3300
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|2475
|Batería (V)
|24
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 3,5
|Presión de apriete de cepillos. (kg)
|28 - 37
|Consumo de agua (l/min)
|2,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|69
|Capacidad de absorción (W)
|2200
|Peso total permitido (kg)
|460
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1450 x 800 x 1200
Equipamiento
- Potente tracción
- Detención automática de agua
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.