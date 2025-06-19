Fregadora para la limpieza de escaleras BR 47/35 Esc
Para la limpieza a fondo y de mantenimiento de escaleras mecánicas y pasillos rodantes. Rendimiento de superficie: 2-3 escaleras mecánicas / pasillos rodantes por hora (limpieza de mantenimiento). 0,5-1 escaleras mecánicas / pasillos rodantes por hora (limpieza a fondo).
Con la BR 47/35 ESC la limpieza se realiza de forma muy práctica en escaleras mecánicas o pasillos rodantes en funcionamiento. El equipo se coloca en el extremo inferior de la escalera mecánica. Unas boquillas pulverizan solución de detergente sobre los cepillos de frotado que limpian los perfiles del pasillo rodante o la escalera mecánica. El agua sucia se aspira en la misma operación. Unos cepillos de barrido especiales absorben el agua y la conducen hasta las ranuras de aspiración. La forma del cabezal de cepillos y el motor de cepillos alojado en el centro del equipo permiten llegar a bordes y esquinas por ambos lados con dos cilindros de cepillos. De este modo se limpian a la perfección hasta las ranuras perfiladas más exteriores de la escalera mecánica. Un patín centrador situado en la zona media del cabezal de cepillos garantiza el manejo del equipo con seguridad. La BR 47/35 ESC es apta para su uso en escaleras mecánicas y pasillos andantes de muy diversos fabricantes. El equipo se adapta a los distintos tipos de escaleras mecánicas cambiando los cuatro juegos diferentes de peines guía que penetran en el perfil de la superficie de la escalera mecánica y que se cierran durante la aspiración.
Características y ventajas
Extraordinaria potencia de reaspiración
- Gracias a las 2 potentes turbinas de aspiración, en combinación con las 4 mangueras de aspiración rectas y los peines adecuados, el agua utilizada se reaspira de forma segura.
- Impide que el agua gotee en la caja de máquinas de la escalera mecánica.
Adaptada a la escalera mecánica
- Los peines, que se adaptan a las ranuras de las escaleras, proporcionan la aspiración necesaria.
- Hay disponibles diferentes tipos de peines para diferentes tipos de escaleras mecánicas. La humedad se reaspira óptimamente de la escalera mecánica.
Potencia de reaspiración extraordinariamente buena
- Impide que el agua gotee en la caja de máquinas de la escalera mecánica.
Cómoda postura de pie en la parte posterior del equipo durante el servicio
- Para un manejo sencillo
Cambio de cepillos y de dientes sin herramientas
- Con el depósito vacío, los cepillos y peines se pueden cambiar con toda facilidad sin herramientas adicionales.
El cabezal de cepillos se baja hasta la escalera mecánica
- Manejo seguro
Alta calidad
- Los componentes de gran calidad reducen al mínimo los gastos de mantenimiento
Sin vibraciones por oscilación
- Más comodidad
Potente turbina de aspiración
- Para una potencia de reaspiración extraordinariamente buena. Junto con las 4 mangueras de aspiración rectas y los peines adecuados, el agua utilizada se reaspira de forma segura.
Cabezal de cepillos corto
- Para un uso universal. De este modo, se pueden limpiar también las escaleras mecánicas que empiezan a subir tras un escalón y medio.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Alimentación de red
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|470
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|35 / 35
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 1
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|75
|Tipo de corriente (V/Hz)
|120 / 60
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1129 x 480 x 1031
Scope of supply
- Cepillos de limpieza
- Cepillos de barrido
- Alimentación de red
Equipamiento
- Motor de aspiración: 800 W