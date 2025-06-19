Con la BR 47/35 ESC la limpieza se realiza de forma muy práctica en escaleras mecánicas o pasillos rodantes en funcionamiento. El equipo se coloca en el extremo inferior de la escalera mecánica. Unas boquillas pulverizan solución de detergente sobre los cepillos de frotado que limpian los perfiles del pasillo rodante o la escalera mecánica. El agua sucia se aspira en la misma operación. Unos cepillos de barrido especiales absorben el agua y la conducen hasta las ranuras de aspiración. La forma del cabezal de cepillos y el motor de cepillos alojado en el centro del equipo permiten llegar a bordes y esquinas por ambos lados con dos cilindros de cepillos. De este modo se limpian a la perfección hasta las ranuras perfiladas más exteriores de la escalera mecánica. Un patín centrador situado en la zona media del cabezal de cepillos garantiza el manejo del equipo con seguridad. La BR 47/35 ESC es apta para su uso en escaleras mecánicas y pasillos andantes de muy diversos fabricantes. El equipo se adapta a los distintos tipos de escaleras mecánicas cambiando los cuatro juegos diferentes de peines guía que penetran en el perfil de la superficie de la escalera mecánica y que se cierran durante la aspiración.