La innovadora limpiadora de alta presión con agua caliente HDS-E 3.3/25-4 M Ec, calentada eléctricamente, convence por su extraordinaria eficiencia energética y su temperatura de servicio especialmente elevada. El aislamiento novedoso y altamente eficaz del calentador de espuma especial reduce de forma drástica el consumo de corriente del equipo, cuando este se encuentra en modo de espera prolongada. Esto permite un ahorro energético de hasta un 40 %. El modo eco!efficiency conecta el aparato automáticamente en el modo eficiente a 60 °C, ahorrando así valiosos recursos. La temperatura de servicio especialmente alta de 85 °C como máximo resulta muy útil sobre todo con la suciedad grasienta y oleosa, además de poder mantenerse en funcionamiento continuo hasta a 70 ºC gracias al Servo Control.