Limpiadora de alta presión HDS-E 3.3/25-4 M Ec 24 kW
La HDS E 3.3/25-4 M Ec con calentador eléctrico se utiliza cuando se desea evitar los gases de escape. Cuida tanto de su bolsillo como del medio ambiente gracias al novedoso aislamiento del calentador y al nivel eco!efficiency.
La innovadora limpiadora de alta presión con agua caliente HDS-E 3.3/25-4 M Ec, calentada eléctricamente, convence por su extraordinaria eficiencia energética y su temperatura de servicio especialmente elevada. El aislamiento novedoso y altamente eficaz del calentador de espuma especial reduce de forma drástica el consumo de corriente del equipo, cuando este se encuentra en modo de espera prolongada. Esto permite un ahorro energético de hasta un 40 %. El modo eco!efficiency conecta el aparato automáticamente en el modo eficiente a 60 °C, ahorrando así valiosos recursos. La temperatura de servicio especialmente alta de 85 °C como máximo resulta muy útil sobre todo con la suciedad grasienta y oleosa, además de poder mantenerse en funcionamiento continuo hasta a 70 ºC gracias al Servo Control.
Características y ventajas
Temperatura de servicio especialmente alta
- Gran depósito de agua (máx. 85 °C).
- Hasta 45 °C en funcionamiento continuo a plena carga o 70 °C mediante Servo Control.
Limpieza muy caliente, para la suciedad más resistente
- Gracias al material aislante de gran rendimiento hasta un 40 % de ahorro energético en modo standby.
- Modo eco!efficiency único.
Diseño funcional del calentador
- Máxima potencia calorífica en un tiempo mínimo.
Extraordinaria eficiencia energética para un alto ahorro de gastos
Concepto de movilidad
- «Principio de la carretilla» con grandes ruedas y rodillo de dirección.
- Para una fácil inclinación al superar descansillos.
Concepto de funcionamiento
- Gancho para almacenar el cable de conexión y la manguera de alta presión.
- Panel de control central con indicaciones para el servicio técnico.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|3 / 460 / 60
|Caudal (l/h)
|360 - 760
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|30 - 175 / 3 - hasta 17,5
|Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)
|mín. 45 - máx. 85
|Potencia de conexión (kW)
|30
|Potencia calorífica (kW)
|24
|Peso (con accesorios) (kg)
|112
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: Pistola Easy Press
- Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
- Lanza pulverizadora: 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Pistola pulverizadora con revestimiento suave de la empuñadura
- Control de servicio
- Barra de control con indicador luminoso
- Bomba axial de tres émbolos: con pistones cerámicos
- Dos depósitos de detergente