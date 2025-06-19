El beneficio principal del nuevo modelo vertical de la lavadora de alta presión de agua caliente es el concepto de la máquina horizontal. Esto asegura un peso bajo, dimensiones compactas y la facilidad con la cual puede ser cargada y transportada. Puede ser guardada facilmente en posición vertical en una camioneta para transportarla de una ubicación a otra gracias a su tamaño compacto, estas unidades necesitan un minimo espacio de almacenamiento cuando no están en uso. Las llantas de diámetro grande así como el asa de "push-pull" tienen forma ergonómica y aseguran una excelente maniobrabilidad y movilidad, aún sobre superficies dificiles. La bomba de alta presión con tres pistones axiales tiene pistones de acero inoxidable endurecido y una cabeza de cilindro de latón. Un interruptor de presión apaga automaticamene la unidad cuando la pistola pulverizante se cierra.Esto alivia la carga sobre los componentes y prolonga su vida de servicio. La bomba con un ventilador de calefón de alta presión y una bomba de aceite de combustible son conducidos por un motor eléctrico y son combinados para formar un módulo de manejo. Este concepto no solo asegura un ensamblaje muy compacto y un resultdo de alto poder pero tambien hace a las unidades excepcionalmente confiables. Las características de la tecnología de calefón de karcher, de hace muchos años, son el alto desempeño en un espacio minimo, mientras que se asegura un cumplimiento de los límites de emisión permitidos por ley. Unidad de una sola fase con motor eléctrico de 2 polos, que es enfriado con el aire. Bomba de tres pistones axiales con pistones de acero inoxidable, endurecido. En el modo de baja presión se puede alimentarlo.