Sin concesiones: máxima presión, máximo caudal. La limpiadora de alta presión con agua caliente HDS 10/19-4 M con electromotor de cuatro polos refrigerado por agua (220 V) es el equipo más potente de la gama media de Kärcher. Un innovador modo eco!efficiency, así como una precisa dosificación del detergente y la tecnología de quemadores optimizada reducen al mínimo la carga para el medio ambiente y para su bolsillo, mientras que la tecnología de boquillas patentada, el pistón cerámico, el turboventilador y el excelente rendimiento de la bomba proporcionan los mejores resultados de limpieza. También es óptimo el manejo, que destaca, por ejemplo, por un panel de instrumentos intuitivo, indicadores LED y un concepto de movilidad bien pensado que facilita enormemente el manejo del equipo y su transporte. Asimismo, todos los trabajos de servicio y mantenimiento son sencillos, ya que todos loscomponentes relevantes son de fácil acceso y los datos de servicio se pueden consultar cómodamente en cualquier momento.