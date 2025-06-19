Limpiadora de alta presión HDS 3.5/30-4 M Ea
La potente limpiadora de alta presión con agua caliente trifásica de la gama media de Kärcher: HDS 3,5/30-4 M. Con electromotor de cuatro polos refrigerado por agua (220 V), dos depósitos de detergente y mucho más.
Sin concesiones: máxima presión, máximo caudal. La limpiadora de alta presión con agua caliente HDS 10/19-4 M con electromotor de cuatro polos refrigerado por agua (220 V) es el equipo más potente de la gama media de Kärcher. Un innovador modo eco!efficiency, así como una precisa dosificación del detergente y la tecnología de quemadores optimizada reducen al mínimo la carga para el medio ambiente y para su bolsillo, mientras que la tecnología de boquillas patentada, el pistón cerámico, el turboventilador y el excelente rendimiento de la bomba proporcionan los mejores resultados de limpieza. También es óptimo el manejo, que destaca, por ejemplo, por un panel de instrumentos intuitivo, indicadores LED y un concepto de movilidad bien pensado que facilita enormemente el manejo del equipo y su transporte. Asimismo, todos los trabajos de servicio y mantenimiento son sencillos, ya que todos loscomponentes relevantes son de fácil acceso y los datos de servicio se pueden consultar cómodamente en cualquier momento.
Características y ventajas
RentabilidadEn el modo eco!efficiency, el equipo funciona en el intervalo de temperatura (60 °C) más económico, con pleno caudal del agua. Gracias a una adaptación óptima de los ciclos del quemador, el consumo de combustible se reduce en un 20 % en comparación con el funcionamiento a plena carga.
La mayor eficienciaTecnología del quemador acreditada y altamente eficaz. Electromotor de cuatro polos con bomba axial de tres pistones. Motor refrigerado por agua para conseguir una elevada potencia y durabilidad.
Seguridad operacionalEl gran filtro fino para agua integrado protege la bomba de alta presión de forma segura de las partículas pequeñas de suciedad. El termostato de gases de escape instalado desconecta el motor de accionamiento en caso de que la temperatura de los gases de escape supere los 300 °C. El sistema de amortiguación de vibraciones (SDS) atenúa las vibraciones y los picos de presión en el sistema de alta presión.
Almacenaje
- Para su uso universal en la limpieza de superficies. Fijación directa a la lanza mediante un elemento de fijación.
- Gancho para almacenar el cable de conexión y la manguera de alta presión.
Concepto de movilidad
- «Principio de la carretilla» con grandes ruedas de neumáticos de goma y rodillo de dirección.
- Robustas zonas de amarre para mantener la carga segura durante el transporte.
- Cavidad para inclinación integrada para facilitar el transporte en los descansillos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 220 / 60
|Caudal (l/h)
|450 - 790
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|30 - 207 / 3 - 20,7
|Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)
|mín. 80 - máx. 155
|Potencia de conexión (kW)
|7,1
|Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h)
|5,5
|Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h)
|4,4
|Depósito de combustible (l)
|25
|Peso (con accesorios) (kg)
|171
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: Pistola Easy Press
- Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
- Tipo de manguera de alta presión: Longlife
- Lanza pulverizadora: 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Pistola pulverizadora con revestimiento suave de la empuñadura
- Boquilla de vapor
- Sistema antirrotaciones (AVS)
- Los depósitos de detergente, protección contra calcificación y combustible se pueden llenar desde el exterior
- Barra de control con indicador luminoso
- Bomba axial de tres émbolos: con pistones cerámicos
- Desconexión de presión
- Sistema electrónico de servicio
- Sistema electrónico de servicio con indicadores led
- Dos depósitos de detergente
- Protección contra funcionamiento en seco
Campos de aplicación
- Limpieza de vehículos
- Limpieza de equipos y aparatos
- Limpieza de talleres
- Limpieza de gasolineras
- Limpieza de fachadas
- Limpieza de piscinas
- Limpieza de plantas de producción
- Limpieza en el proceso de producción
- Limpieza de instalaciones deportivas