Los componentes de alta calidad y el equipamiento específico de nuestra limpiadora de alta presión con agua fría HD 4/9 permiten unos largos tiempos de servicio y una larga vida útil. De este modo, el equipo, ideal para el servicio en vertical y en horizontal, dispone por ejemplo de una culata de latón y de una descarga de presión automática. Además, también dispone a bordo de la nueva pistola de alta presión EASY!Force, así como de los nuevos cierres rápidos EASY!Lock. Mientras que la pistola de alta presión EASY!Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, los cierres rápidos EASY!Lock permiten un manejo cinco veces más rápido que las conexiones por rosca convencionales sin repercutir negativamente en la robustez y la larga vida útil. De este modo, se garantiza un trabajo sin cansancio con el equipo manejable, ligero y muy móvil, así como un montaje y desmontaje rápidos. Otros detalles inteligentes, como las prácticas posibilidades de almacenaje para accesorios, completan el equipamiento, ya de por sí muy bueno, del versátil equipo multiuso.