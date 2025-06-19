Limpiadora de alta presión HD 585 (120V)

Características y ventajas
Alta movilidad
  • Centro de gravedad equilibrado y diseño ergonómico.
  • Posición de agarre alta para un transporte más fácil.
  • Peso mínimo y manejo óptimo.
Alta versatilidad
  • Diseño muy compacto y peso mínimo.
  • Muy buen rendimiento de limpieza.
  • Alta resistencia al desgaste y larga vida útil.
Sistema de aspiración y dosificación de detergente para unos resultados de limpieza todavía mejores
La efectiva función de parada total evita que el equipo sufra daños
Pequeño carro de transporte para una movilidad máxima
Campos de aplicación
  • Para la limpieza a fondo de suelos muy sucios y todo tipo de superficies lavables
  • Limpieza de vehículos
  • Obras
  • Limpieza de equipos y aparatos
  • Construcción (limpieza de fachadas, limpieza de vehículos para la construcción y utensilios)
  • La gama compacta Cage: a su disposición en todas partes
  • Limpieza de fachadas
  • Limpieza de fachadas
Accesorios
Detergentes
Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

