Alta movilidad
- Centro de gravedad equilibrado y diseño ergonómico.
- Posición de agarre alta para un transporte más fácil.
- Peso mínimo y manejo óptimo.
Alta versatilidad
- Diseño muy compacto y peso mínimo.
- Muy buen rendimiento de limpieza.
- Alta resistencia al desgaste y larga vida útil.
Sistema de aspiración y dosificación de detergente para unos resultados de limpieza todavía mejores
La efectiva función de parada total evita que el equipo sufra daños
Pequeño carro de transporte para una movilidad máxima