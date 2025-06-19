Limpiadora de alta presión HD 7/15 G
Para obtener la máxima movilidad y los mejores resultados de limpieza en condiciones adversas: la limpiadora de alta presión con agua fría accionada por gasolina HD 7/15 G, con 150 bar de presión, de la gama Gasoline Advanced.
Con una potencia de 150 bar de presión, la HD 7/15 G, de la gama Gasoline Advanced, le garantiza en todo momento los mejores resultados de limpieza. La limpiadora de alta presión con agua fría accionada por gasolina está equipada con un motor de gasolina Honda, que le permite tener una independencia total de fuentes de corriente externas. Además, el equipo puede aspirar agua (por ejemplo, directamente de estanques o lagos) y utilizarla en la limpieza. Está concebido para usos en las condiciones más duras, con un marco base extremadamente robusto, y es sorprendentemente móvil gracias al concepto de marco ergonómico, de forma que el transporte con sus ruedas antipinchazos es sencillo incluso en superficies desiguales. La bomba está protegida de forma fiable mediante un gran filtro de agua y una termoválvula. Bajo petición, se encuentran disponibles un marco protector Cage con grilletes para facilitar la carga en grúa o un kit de montaje para un enrollador de mangueras. Las posibilidades de almacenaje de accesorios se encuentran directamente en el equipo y completan el concepto de funcionamiento, extremadamente confortable, de la HD 7/15 G.
Características y ventajas
Máxima autonomía
- Con motores fiables de Honda o Yanmar, para usos sin alimentación de corriente externa.
- Puede aspirar agua, por ejemplo, de lagos y estanques, y utilizarla para la limpieza.
Confort de funcionamiento sobresaliente
- El concepto de marco ergonómico facilita el transporte incluso en superficies irregulares.
- Posibilidades de almacenaje para todos los accesorios directamente en el equipo.
- Las ruedas antipinchazos garantizan una movilidad elevada y duradera.
Alta versatilidad
- El marco protector Cage opcional con grilletes para facilitar la carga en grúa protege de manera fiable el equipo.
- Kit de montaje de enrollador de mangueras para acotar los tiempos de montaje y desmontaje disponible de manera opcional.
- Versión portátil con un robusto bastidor tubular especial para pintores y escayolistas (HD 728 B).
Diseñado para los usos más exigentes
- Marco base muy robusto para el uso diario en condiciones difíciles.
- Gran filtro de agua para proteger la bomba.
- Termoválvula para proteger la bomba del sobrecalentamiento en el circuito.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal (l/h)
|650
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|150 / 15
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 60
|Tipo de accionamiento
|Gasolina
|Fabricante del motor
|Honda
|Tipo de motor
|GX 160
|Cantidad de usuarios simultáneos
|1
|Movilidad
|Alta
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|39,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|46,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|800 x 620 x 1105
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: Pistola Easy Press
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 6, 250 bar
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Sistema antirrotaciones (AVS)
Videos
Campos de aplicación
- Construcción (limpieza de fachadas, limpieza de vehículos para la construcción y utensilios)
- Agricultura (limpieza de vehículos y equipamiento o uso en la silvicultura)
- Industria (limpieza de equipamiento)
- Proveedores (limpieza de exteriores, por ejemplo, plazas y aparcamientos)