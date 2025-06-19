Con una potencia de 150 bar de presión, la HD 7/15 G, de la gama Gasoline Advanced, le garantiza en todo momento los mejores resultados de limpieza. La limpiadora de alta presión con agua fría accionada por gasolina está equipada con un motor de gasolina Honda, que le permite tener una independencia total de fuentes de corriente externas. Además, el equipo puede aspirar agua (por ejemplo, directamente de estanques o lagos) y utilizarla en la limpieza. Está concebido para usos en las condiciones más duras, con un marco base extremadamente robusto, y es sorprendentemente móvil gracias al concepto de marco ergonómico, de forma que el transporte con sus ruedas antipinchazos es sencillo incluso en superficies desiguales. La bomba está protegida de forma fiable mediante un gran filtro de agua y una termoválvula. Bajo petición, se encuentran disponibles un marco protector Cage con grilletes para facilitar la carga en grúa o un kit de montaje para un enrollador de mangueras. Las posibilidades de almacenaje de accesorios se encuentran directamente en el equipo y completan el concepto de funcionamiento, extremadamente confortable, de la HD 7/15 G.