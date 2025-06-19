Limpiadora de alta presión HD 9/23 De

Para conseguir un uso independiente en lugares con una mala infraestructura: la limpiadora de alta presión con agua fría HD 9/23 De accionada por diésel y móvil, con 230 bar de presión, para obtener un elevado rendimiento de limpieza.

Ideal allá donde se junten unas condiciones externas duras y trabajos de limpieza exigentes: la limpiadora de alta presión con agua fría accionada por diésel HD 9/23 De, con su irrompible motor diésel Yanmar, produce su propia electricidad. En caso necesario, aspira también el agua necesaria directamente de lagos o estanques, por lo que se puede trabajar con ella incluso en lugares con una mala infraestructura. El equipo proporciona una impactante presión del agua de 230 bar, por lo que está a la altura de prácticamente cualquier tarea. Su concepto de marco ergonómico y las ruedas antipinchazos le garantizan la máxima movilidad, mientras que el robusto marco base soporta incluso los usos más duros. Para proteger la bomba, incorpora un gran filtro de agua y una termoválvula. Además, la HD 9/23 De, de la gama HD Gasoline Advanced, convence por su sencillo concepto de funcionamiento, sus posibilidades de almacenaje para accesorios y sus prácticas posibilidades de ampliación. Por ejemplo, de manera opcional se puede disponer de un kit de montaje para un enrollador de mangueras y un marco protector Cage adicional con grilletes para facilitar la carga en grúa.

Características y ventajas
Máxima autonomía
  • Con motores fiables de Honda o Yanmar, para usos sin alimentación de corriente externa.
  • Puede aspirar agua, por ejemplo, de lagos y estanques, y utilizarla para la limpieza.
Confort de funcionamiento sobresaliente
  • El concepto de marco ergonómico facilita el transporte incluso en superficies irregulares.
  • Posibilidades de almacenaje para todos los accesorios directamente en el equipo.
  • Las ruedas antipinchazos garantizan una movilidad elevada y duradera.
Alta versatilidad
  • El marco protector Cage opcional con grilletes para facilitar la carga en grúa protege de manera fiable el equipo.
  • Kit de montaje de enrollador de mangueras para acotar los tiempos de montaje y desmontaje disponible de manera opcional.
  • Versión portátil con un robusto bastidor tubular especial para pintores y escayolistas (HD 728 B).
Diseñado para los usos más exigentes
  • Marco base muy robusto para el uso diario en condiciones difíciles.
  • Gran filtro de agua para proteger la bomba.
  • Termoválvula para proteger la bomba del sobrecalentamiento en el circuito.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal (l/h) 400 - 930
Presión de trabajo (bar/MPa) 40 - hasta 230 / 4 - hasta 23
Temperatura de entrada (°C) máx. 60
Tipo de accionamiento Diésel
Fabricante del motor Yanmar
Tipo de motor L 100 N
Cantidad de usuarios simultáneos 1
Movilidad Alta
Color antracita
Peso (con accesorios) (kg) 107,3
Peso con embalaje incluido (kg) 114,8
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 870 x 725 x 1170

Scope of supply

  • Pistola de pulverización manual: Pistola Easy Press
  • Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
  • Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 315 bar
  • Boquilla de alto rendimiento
  • Servomando

Equipamiento

  • Sistema antirrotaciones (AVS)
  • Regulación continua de la presión y del caudal del agua
  • Arranque eléctrico
Videos
Campos de aplicación
  • Construcción (limpieza de fachadas, limpieza de vehículos para la construcción y utensilios)
  • Agricultura (limpieza de vehículos y equipamiento o uso en la silvicultura)
  • Industria (limpieza de equipamiento)
  • Proveedores (limpieza de exteriores, por ejemplo, plazas y aparcamientos)
Detergentes
Información General
