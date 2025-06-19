Ideal allá donde se junten unas condiciones externas duras y trabajos de limpieza exigentes: la limpiadora de alta presión con agua fría accionada por diésel HD 9/23 De, con su irrompible motor diésel Yanmar, produce su propia electricidad. En caso necesario, aspira también el agua necesaria directamente de lagos o estanques, por lo que se puede trabajar con ella incluso en lugares con una mala infraestructura. El equipo proporciona una impactante presión del agua de 230 bar, por lo que está a la altura de prácticamente cualquier tarea. Su concepto de marco ergonómico y las ruedas antipinchazos le garantizan la máxima movilidad, mientras que el robusto marco base soporta incluso los usos más duros. Para proteger la bomba, incorpora un gran filtro de agua y una termoválvula. Además, la HD 9/23 De, de la gama HD Gasoline Advanced, convence por su sencillo concepto de funcionamiento, sus posibilidades de almacenaje para accesorios y sus prácticas posibilidades de ampliación. Por ejemplo, de manera opcional se puede disponer de un kit de montaje para un enrollador de mangueras y un marco protector Cage adicional con grilletes para facilitar la carga en grúa.