Limpiadora de alta presión HD 9/23 De
Para conseguir un uso independiente en lugares con una mala infraestructura: la limpiadora de alta presión con agua fría HD 9/23 De accionada por diésel y móvil, con 230 bar de presión, para obtener un elevado rendimiento de limpieza.
Ideal allá donde se junten unas condiciones externas duras y trabajos de limpieza exigentes: la limpiadora de alta presión con agua fría accionada por diésel HD 9/23 De, con su irrompible motor diésel Yanmar, produce su propia electricidad. En caso necesario, aspira también el agua necesaria directamente de lagos o estanques, por lo que se puede trabajar con ella incluso en lugares con una mala infraestructura. El equipo proporciona una impactante presión del agua de 230 bar, por lo que está a la altura de prácticamente cualquier tarea. Su concepto de marco ergonómico y las ruedas antipinchazos le garantizan la máxima movilidad, mientras que el robusto marco base soporta incluso los usos más duros. Para proteger la bomba, incorpora un gran filtro de agua y una termoválvula. Además, la HD 9/23 De, de la gama HD Gasoline Advanced, convence por su sencillo concepto de funcionamiento, sus posibilidades de almacenaje para accesorios y sus prácticas posibilidades de ampliación. Por ejemplo, de manera opcional se puede disponer de un kit de montaje para un enrollador de mangueras y un marco protector Cage adicional con grilletes para facilitar la carga en grúa.
Características y ventajas
Máxima autonomía
- Con motores fiables de Honda o Yanmar, para usos sin alimentación de corriente externa.
- Puede aspirar agua, por ejemplo, de lagos y estanques, y utilizarla para la limpieza.
Confort de funcionamiento sobresaliente
- El concepto de marco ergonómico facilita el transporte incluso en superficies irregulares.
- Posibilidades de almacenaje para todos los accesorios directamente en el equipo.
- Las ruedas antipinchazos garantizan una movilidad elevada y duradera.
Alta versatilidad
- El marco protector Cage opcional con grilletes para facilitar la carga en grúa protege de manera fiable el equipo.
- Kit de montaje de enrollador de mangueras para acotar los tiempos de montaje y desmontaje disponible de manera opcional.
- Versión portátil con un robusto bastidor tubular especial para pintores y escayolistas (HD 728 B).
Diseñado para los usos más exigentes
- Marco base muy robusto para el uso diario en condiciones difíciles.
- Gran filtro de agua para proteger la bomba.
- Termoválvula para proteger la bomba del sobrecalentamiento en el circuito.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal (l/h)
|400 - 930
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|40 - hasta 230 / 4 - hasta 23
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 60
|Tipo de accionamiento
|Diésel
|Fabricante del motor
|Yanmar
|Tipo de motor
|L 100 N
|Cantidad de usuarios simultáneos
|1
|Movilidad
|Alta
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|107,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|114,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|870 x 725 x 1170
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: Pistola Easy Press
- Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 315 bar
- Boquilla de alto rendimiento
- Servomando
Equipamiento
- Sistema antirrotaciones (AVS)
- Regulación continua de la presión y del caudal del agua
- Arranque eléctrico
Videos
Campos de aplicación
- Construcción (limpieza de fachadas, limpieza de vehículos para la construcción y utensilios)
- Agricultura (limpieza de vehículos y equipamiento o uso en la silvicultura)
- Industria (limpieza de equipamiento)
- Proveedores (limpieza de exteriores, por ejemplo, plazas y aparcamientos)