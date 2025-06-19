La limpiadora de alta presión con agua fría HD 9/23 G, con motor de gasolina Honda, trabaja de forma totalmente autónoma de las conexiones de corriente. El equipo, desarrollado para ofrecer los mejores resultados de limpieza, gracias a una presión del agua de 230 bar, y protegido mediante un marco base muy estable, le presta un servicio extraordinario incluso con requisitos extremos. El concepto de marco ergonómico y bien pensado ofrece además una movilidad máxima, incluso cuando la superficie presenta irregularidades. Las ruedas antipinchazos, el concepto de funcionamiento y las diversas posibilidades de almacenaje de accesorios son prueba de nuestro deseo de permitirle un trabajo confortable incluso bajo condiciones desfavorables. La potente bomba le permite la toma de agua de lagos o estanques en caso necesario y está protegida mediante un gran filtro de agua y una termoválvula que impide el sobrecalentamiento durante el funcionamiento en circuito cerrado. Para la limpiadora de alta presión de la gama HD Gasoline Advanced también se encuentra disponible un marco protector Cage con grilletes para permitir la carga en grúa, así como un kit de montaje para un enrollador de mangueras.