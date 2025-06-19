Limpiadora de alta presión HD 9/23 G
Con la limpiadora de alta presión con agua fría accionada por gasolina HD 9/23 G, con motor de gasolina Honda, realiza un trabajo independiente, móvil y confortable, incluso en condiciones externas difíciles.
La limpiadora de alta presión con agua fría HD 9/23 G, con motor de gasolina Honda, trabaja de forma totalmente autónoma de las conexiones de corriente. El equipo, desarrollado para ofrecer los mejores resultados de limpieza, gracias a una presión del agua de 230 bar, y protegido mediante un marco base muy estable, le presta un servicio extraordinario incluso con requisitos extremos. El concepto de marco ergonómico y bien pensado ofrece además una movilidad máxima, incluso cuando la superficie presenta irregularidades. Las ruedas antipinchazos, el concepto de funcionamiento y las diversas posibilidades de almacenaje de accesorios son prueba de nuestro deseo de permitirle un trabajo confortable incluso bajo condiciones desfavorables. La potente bomba le permite la toma de agua de lagos o estanques en caso necesario y está protegida mediante un gran filtro de agua y una termoválvula que impide el sobrecalentamiento durante el funcionamiento en circuito cerrado. Para la limpiadora de alta presión de la gama HD Gasoline Advanced también se encuentra disponible un marco protector Cage con grilletes para permitir la carga en grúa, así como un kit de montaje para un enrollador de mangueras.
Características y ventajas
Máxima autonomía
- Con motores fiables de Honda o Yanmar, para usos sin alimentación de corriente externa.
- Puede aspirar agua, por ejemplo, de lagos y estanques, y utilizarla para la limpieza.
Confort de funcionamiento sobresaliente
- El concepto de marco ergonómico facilita el transporte incluso en superficies irregulares.
- Posibilidades de almacenaje para todos los accesorios directamente en el equipo.
- Las ruedas antipinchazos garantizan una movilidad elevada y duradera.
Alta versatilidad
- El marco protector Cage opcional con grilletes para facilitar la carga en grúa protege de manera fiable el equipo.
- Kit de montaje de enrollador de mangueras para acotar los tiempos de montaje y desmontaje disponible de manera opcional.
- Versión portátil con un robusto bastidor tubular especial para pintores y escayolistas (HD 728 B).
Diseñado para los usos más exigentes
- Marco base muy robusto para el uso diario en condiciones difíciles.
- Gran filtro de agua para proteger la bomba.
- Termoválvula para proteger la bomba del sobrecalentamiento en el circuito.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal (l/h)
|400 - 930
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|40 - hasta 230 / 4 - hasta 23
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 60
|Tipo de accionamiento
|Gasolina
|Fabricante del motor
|Honda
|Tipo de motor
|GX 390
|Cantidad de usuarios simultáneos
|1
|Movilidad
|Alta
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|71
|Peso con embalaje incluido (kg)
|78,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|870 x 725 x 1170
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: Pistola Easy Press
- Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 315 bar
- Boquilla de alto rendimiento
- Servomando
Equipamiento
- Sistema antirrotaciones (AVS)
- Regulación continua de la presión y del caudal del agua
Videos
Campos de aplicación
- Construcción (limpieza de fachadas, limpieza de vehículos para la construcción y utensilios)
- Agricultura (limpieza de vehículos y equipamiento o uso en la silvicultura)
- Industria (limpieza de equipamiento)
- Proveedores (limpieza de exteriores, por ejemplo, plazas y aparcamientos)