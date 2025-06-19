Puzzi 10/2 Adv, el equipo de pulverización y aspiración con una presión de pulverización de 2 bar. Ideal para la limpieza de superficies textiles. El equipo Puzzi 10/2 Adv también convence en superficies de tamaño mediano gracias a la conexión del cilindro de cepillos PW 30/1. La dosificación de antiespumante integrada impide una formación de espuma excesiva en el depósito de agua sucia, especialmente durante el aclarado de alfombras enjabonadas. Con la dosificación de antiespumante, el compartimento para pastillas de detergente, el enchufe para PW 30/1 para el aumento del rendimiento de superficie, el gancho para cables integrado y la fijación para herramienta manual y tubo de aspiración.