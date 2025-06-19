Lava-aspiradora Puzzi 10/2 Adv CUL
Puzzi 10/2 Adv: equipo de pulverización y aspiración combinadas con dosificación de antiespumante, compartimento para detergente, gancho para cables integrado, fijación para herramienta manual / tubo de aspiración y enchufe para PW 30/1 para conseguir un mayor rendimiento de superficie.
Puzzi 10/2 Adv, el equipo de pulverización y aspiración con una presión de pulverización de 2 bar. Ideal para la limpieza de superficies textiles. El equipo Puzzi 10/2 Adv también convence en superficies de tamaño mediano gracias a la conexión del cilindro de cepillos PW 30/1. La dosificación de antiespumante integrada impide una formación de espuma excesiva en el depósito de agua sucia, especialmente durante el aclarado de alfombras enjabonadas. Con la dosificación de antiespumante, el compartimento para pastillas de detergente, el enchufe para PW 30/1 para el aumento del rendimiento de superficie, el gancho para cables integrado y la fijación para herramienta manual y tubo de aspiración.
Características y ventajas
Excelente rendimiento de limpiezaPerfecta limpieza en profundidad de superficies textiles. Rápido secado y posibilidad de volver a utilizar las superficies gracias a un excelente rendimiento de reaspiración. Excelente resultado de limpieza con un efecto visible del antes y el después.
Calidad profesional: extremadamente robusta y de larga vida útilBomba eficiente con una larga vida útil. Turbina potente con una gran potencia de aspiración.
Mayor rendimiento de superficieCon conexión integrada para el cabezal de lavado profesional PW 30/1. Alto rendimiento de limpieza. Cilindro de cepillos integrado para adrizar la alfombra.
Completo kit para la limpieza de alfombras
- Labio de aspiración flexible para garantizar un ángulo de aspiración óptimo y los mejores resultados de secado.
- Boquilla para suelos ancha de 240 mm con tubo de pulverización/aspiración.
- Asa doble ergonómica para una mayor comodidad de aplicación.
Depósito 2 en 1 inteligente extraíble
- Llenado rápido y sencillo del depósito de agua limpia.
- Vaciado cómodo y sencillo del depósito de agua sucia.
Funcionamiento sencillo mediante dos grandes pulsadores
- Olvídese de tener que agacharse: el equipo puede conectarse y desconectarse con el pie de forma rápida y sencilla.
- Método rápido de 1 paso: combina la pulverización y la aspiración en una sola operación.
- Método de 2 pasos: pulverizar sobre las fibras y dejar que se impregnen; a continuación, aspirar.
Compartimento para detergente en pastillas
- Gracias al compartimento integrado, las pastillas se encuentran siempre a mano. Para una dosificación según las necesidades.
Gancho portacables
- Para guardar de forma segura el cable de alimentación.
- Práctico y cuidadoso con los cables.
- El equipo permite un transporte y almacenamiento sencillos y cómodos.
Almacenamiento integrado de boquilla para tapicerías y boquilla para moquetas
- Gracias al diseño de la pinza, la boquilla para tapicerías está siempre a mano.
- Alojamiento para el tubo de aspiración integrado con boquilla para suelos en el asa de transporte.
- Cómodo y fácil de transportar y almacenar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|30 - 45
|Caudal de aire (l/s)
|71
|Vacío (kPa)
|24
|Caudal de pulverización (l/min)
|2 - 2
|Presión de pulverización (bar)
|2
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|10 / 9
|Potencia de la turbina (W)
|1250
|Potencia de la bomba (W)
|80
|Tipo de corriente (V)
|110 - 127
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|11,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|705 x 320 x 435
Scope of supply
- Enchufe para cabezal de lavado profesional: PW 30/1
- Boquilla para tapicerías
- Detergente: RM 760 en pastillas, 2 Unidad(es)
- Compartimiento para detergente en pastillas
- Gancho portacables
- Pistola pulverizadora/de aspiración
Equipamiento
- Punta de boquilla: Boquilla para suelos, amarillo
Campos de aplicación
- Para la limpieza en profundidad de alfombras y revestimientos de suelo textiles
- Para la limpieza de mantenimiento y la eliminación de manchas en moquetas
- Para una limpieza específica en profundidad de pequeñas superficies de moquetas