Lava-aspiradora Puzzi 30/4 CA
El equipo de pulverización y aspiración combinadas Puzzi 30/4 es la solución de limpieza rentable para grandes superficies textiles y garantiza un trabajo ergonómico, sin esfuerzo y con ahorro de tiempo.
Con 66 dB (A), el equipo de pulverización y aspiración combinadas Puzzi 30/4 es el aspirador en húmedo más silencioso de tu clase y es ideal para una limpieza sin ruido. Con una capacidad de 30 l de agua limpia y una boquilla para suelos de 350 mm, el innovador equipo de pulverización y aspiración combinadas es idóneo para la limpieza de grandes superficies textiles. Durante el diseño del equipo se centró la atención en ofrecer un trabajo ergonómico, sin esfuerzo y con ahorro de tiempo. El concepto de manejo EASY Operation y el ergonómico concepto vertical facilitan enormemente la manipulación. Gracias a unos pictogramas de fácil comprensión se suprimen los largos períodos de aprendizaje. El depósito de agua sucia es extraíble, el asa y la geometría del depósito están pensados para un transporte ergonómico. El depósito se limpia fácilmente y es apto por tanto también para el llenado del depósito de agua limpia. El reducido periodo de programación ahorra tiempo y costes. El equipo ofrece un tiempo de secado hasta un 30 % más rápido que los equipos de la competencia. El labio de aspiración flexible garantiza un ángulo de aspiración siempre óptimo. Puzzi 30/4 es fácilmente transportable, también tumbada con el depósito de agua limpia lleno, y las grandes ruedas fijas la hacen apta para las escaleras.
Características y ventajas
Enchufe para PW 30La toma de corriente integrada permite un uso flexible del PW 30/1 sin fuente de corriente adicional. Cuando está fuera de uso, la toma de corriente está eficazmente protegida mediante una chapaleta de cierre automático. El PW 30/1 aumenta el rendimiento de superficie, limpia la alfombra con un cepillo giratorio y la endereza.
Depósito de agua sucia extraíblePara evitar el ensuciamiento, el depósito de agua sucia dispone de una empuñadura en la parte exterior. El depósito de agua sucia se extrae fácilmente y también puede utilizarse para el llenado del depósito de agua limpia. Una breve descripción en la parte trasera del depósito de agua sucia explica los pasos que debe seguir de forma fácilmente comprensible.
Extremadamente silenciosoCon tan solo 66 dB(A), el Puzzi 30/4 es el aspirador en húmedo más silencioso de su clase. Gracias a su silencioso funcionamiento, el equipo es de aplicación universal. También puede utilizarse en horario de oficinas y en hoteles. La escasa emisión de ruidos protege al usuario y permite intervalos de trabajo más prolongados.
Gran capacidad del depósito
- Incluso con el depósito de agua limpia de 30 litros lleno, la Puzzi 30/4 se transporta fácilmente en horizontal sobre la parte posterior.
- Un indicador del nivel de llenado integrado muestra continuamente al usuario el nivel de agua limpia.
- El filtro de agua limpia protege los componentes y se puede extraer y limpiar sin herramientas.
Concepto de funcionamiento sencillo Easy Operation
Ruedas de transporte grandes
- Gracias a sus grandes ruedas, el Puzzi 30/4 es fácil de manejar incluso totalmente lleno.
- Ruedas de marcha suave de 30 cm de diámetro.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|60 - 75
|Caudal de aire (l/s)
|74
|Vacío (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Caudal de pulverización (l/min)
|3
|Presión de pulverización (bar)
|4
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|30 / 15
|Potencia de la turbina (W)
|1200
|Potencia de la bomba (W)
|70
|Tipo de corriente (V/Hz)
|110 - 127 / 60
|Longitud del cable (m)
|15
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|26
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|590 x 470 x 783
Scope of supply
- Tubo de pulverización/aspiración: 4 m
- Boquilla para suelos: 350 mm
- Pistola pulverizadora/de aspiración
- Tubo de pulverización/aspiración: 1 Unidad(es), 700 mm, Acero inoxidable
Equipamiento
- Punta de boquilla: Boquilla para suelos, amarillo