Lava-aspiradora Puzzi 8/1
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal de aire (l/s)
|31
|Vacío (mbar)
|170
|Máx. potencia de la turbina/bomba (W)
|1700
|Capacidad del depósito de agua limpia (l)
|4
|Capacidad del depósito de agua sucia (l)
|20
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|90 - 73
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 127 / 50
|Caudal de pulverización (l/min)
|1
|Presión de pulverización (bar)
|2,8
|Cable de conexión (m)
|5
|Peso sin accesorios (kg)
|6,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|10
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|373 x 339 x 524