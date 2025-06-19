La limpiadora-aspiradora con vapor SGV 8/5, fácil de usar, destaca por su excelente rendimiento de limpieza gracias a su alta presión de vapor (8 bar), una temperatura del agua caliente de aprox. 70 °C y una regulación del caudal de vapor de 3 etapas. La limpieza es respetuosa con el medio ambiente y totalmente libre de productos químicos. La práctica función de autolimpieza de la SGV 8/5 garantiza una limpieza higiénica duradera. El equipo también convence por su manejo especialmente fácil y cómodo, por ejemplo, a través de la pantalla, que muestra el estado de funcionamiento y los mensajes de servicio/error. La rápida y sencilla selección de los 7 modos de funcionamiento de vapor/aspiración se realiza mediante el selector giratorio EASY Operation y la ergonómica pistola de vapor/aspiración permite un control flexible y directo del caudal de vapor, el modo de aclarado y la función de aspiración durante el funcionamiento. El modo eco!efficiency, energéticamente eficiente y silencioso, también permite trabajar en zonas sensibles al ruido. La amplia gama de accesorios se guarda directamente en el equipo para protegerlos de la suciedad y tenerlos siempre a mano sin tener que buscarlos.