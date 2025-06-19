Sistema de limpieza con hielo seco IB 15/120
El Ice Blaster IB 15/120 es uno de los equipos de pulverización de hielo seco más potentes del mercado. Convence por su robustez, tecnología fiable y resultados óptimos al pulverizar con hielo seco.
El nuevo inyector de hielo seco IB 15/120 es potente, resistente y muy fiable. Asimismo, las diversas soluciones inteligentes, como el soporte para la maleta, el vaciado de hielo, la horquilla de retención y los compartimentos, reafirman la impresión positiva general, aumentan el confort de funcionamiento y contribuyen a que la limpieza con hielo seco resulte más agradable. También en el aspecto técnico la solución cuida todos los detalles. De hecho, se han mejorado considerablemente tanto el caudal de aire del equipo como la manguera, la pistola y la boquilla. El resultado: un rendimiento de limpieza extraordinario. A pesar de su tamaño, el IB 15/120 es muy ágil y puede ser manejado sin problemas por una sola persona, por ejemplo, al subir y bajar escalones. En definitiva: ¡la pulverización con hielo seco en estado puro!
Características y ventajas
Sujeción de la maleta de boquillasLas boquillas de pulverizado y las herramientas siempre están a mano en el equipo. La maleta de boquillas está colocada en el lateral del equipo para protegerla de la contaminación.
Máxima movilidadEquilibrado óptimo del equipo para realizar maniobras cómodamente sobre terrenos irregulares. Las patillas anteriores y posteriores del equipo permiten superar fácilmente los peldaños.
Vaciado automático del hielo restanteEl vaciado del depósito de hielo restante se activa pulsando un botón y evita que el equipo se congele una vez terminado el trabajo. El equipo no se congela.
Recipiente de hielo seco de PRFV
- Aislamiento óptimo del hielo seco.
- Sin formación de agua condensada.
- Sin congelación del equipo.
Eficiente conducción de aire en el equipo
- El hielo seco es transportado intacto desde el equipo a la boquilla.
- Máxima potencia de limpieza en la boquilla.
Enrollador del cable de puesta a tierra integrado
- Sencilla puesta a tierra del objeto de proyección.
- Protección con la emisión de chispas del usuario al objeto.
- Mejora de la comodidad de proyección.
Separador de aceite y agua integrado
- El equipo no se congela.
Sofisticado soporte para pistola
- La pistola se guarda siempre de forma perfecta.
- Posición ideal (por ejemplo, para el cambio de boquillas).
Compartimento integrado para boquillas y herramientas
- Todo siempre a mano – directamente en el equipo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia de conexión (kW)
|0,6
|Conexión de aire comprimido
|Acoplamiento de garras (DIN 3238)
|Carcasa / bastidor
|Acero inoxidable (1.4301)
|Longitud del cable (m)
|7
|Presión de aire (bar/MPa)
|2 - 16 / 0,2 - 1,6
|Calidad del aire
|Seco y sin aceite
|Caudal volumétrico de aire (m³/min)
|2 - 12
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|125
|Capacidad de hielo seco (kg)
|40
|Pellets de hielo seco (diámetro) (mm)
|3
|Consumo de hielo seco (kg/h)
|30 - 120
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Tensión (V)
|220 - 240
|Peso sin accesorios (kg)
|91
|Peso (con accesorios) (kg)
|101,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1000 x 800 x 1300
Scope of supply
- Maleta de boquillas con inserto de espuma
- Grasa para la rosca de las boquillas
- Boquilla de chorro plano
- Acoplamiento para boquilla de chorro plano: 8 mm
- Llave de boca (para cambio de boquillas): 2 Unidad(es)
- Boquilla redonda, XL, larga
- Manguera de alimentación de pellets, con cable de control eléctrico y acoplamiento de acción rápida
- Pistola pulverizadora (ergonómica y segura)
Equipamiento
- Interruptor de «solo aire» o «hielo y aire» en la pistola
- Control electrónico
- Incluye enrollador del cable de puesta a tierra
- Separador de aceite y agua
Campos de aplicación
- Limpieza de moldes de fundición y herramientas de fundición
- Desbarbado de piezas de plástico
- Limpieza de herramientas de forja
- Limpieza de instalaciones de llenado y mezclado
- Limpieza de sistemas de extracción, transporte y manipulación
- Limpieza de hornos
- Limpieza de imprentas y sus periféricos
- Limpieza de máquinas de tratamiento de madera
- Limpieza de generadores, turbinas, armarios de distribución e intercambiadores de calor