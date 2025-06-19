Un sofisticado concepto, numerosos detalles inteligentes, larga vida útil y un acabado de alta calidad caracterizan a nuestro Ice Blaster IB 7/40 Advanced. El pulverizador de hielo seco de última generación está diseñado para un uso continuo exigente con un equipamiento superior. Dispone de serie de un enrollador del cable de puesta a tierra integrado, vaciado de hielo restante que evita la congelación del equipo una vez finalizado el trabajo, y un separador de aceite y agua para un funcionamiento seguro. La conducción del aire está optimizada de tal forma que incluso con bajas presiones y reducido consumo de aire (máx. 3,5 m³/min) se consiguen muy buenos resultados de limpieza, reduciendo a su vez al mínimo los ruidos de funcionamiento. Varios elementos aseguran un elevado confort de trabajo: la pistola pulverizadora con control remoto integrado para el ajuste de los parámetros de chorro, la regulación continua de la presión del chorro y del volumen de hielo mediante un pulsador (desconectable si se desea) y un cómodo display para la lectura de todos los parámetros de servicio. Además, es posible consultar valores estadísticos como tiempo de servicio, consumo medio de hielo por hora o consumo de hielo total.