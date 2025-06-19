Sistema de limpieza con hielo seco IB 7/40 Adv
El Ice Blaster IB 7/40 Avanced dispone de una pistola pulverizadora con control remoto integrado y garantiza excelentes resultados para la limpieza con hielo seco incluso con bajas presiones de aire.
Un sofisticado concepto, numerosos detalles inteligentes, larga vida útil y un acabado de alta calidad caracterizan a nuestro Ice Blaster IB 7/40 Advanced. El pulverizador de hielo seco de última generación está diseñado para un uso continuo exigente con un equipamiento superior. Dispone de serie de un enrollador del cable de puesta a tierra integrado, vaciado de hielo restante que evita la congelación del equipo una vez finalizado el trabajo, y un separador de aceite y agua para un funcionamiento seguro. La conducción del aire está optimizada de tal forma que incluso con bajas presiones y reducido consumo de aire (máx. 3,5 m³/min) se consiguen muy buenos resultados de limpieza, reduciendo a su vez al mínimo los ruidos de funcionamiento. Varios elementos aseguran un elevado confort de trabajo: la pistola pulverizadora con control remoto integrado para el ajuste de los parámetros de chorro, la regulación continua de la presión del chorro y del volumen de hielo mediante un pulsador (desconectable si se desea) y un cómodo display para la lectura de todos los parámetros de servicio. Además, es posible consultar valores estadísticos como tiempo de servicio, consumo medio de hielo por hora o consumo de hielo total.
Características y ventajas
Display sinópticoCómoda lectura de los valores ajustados; manejo sencillo gracias a las teclas de gran tamaño y al control electrónico.
Vaciado automático del hielo restanteEl vaciado del depósito de hielo restante se activa pulsando un botón y evita que el equipo se congele una vez terminado el trabajo.
Separador de aceite y agua integradoEl equipo no se congela.
Enrollador del cable de puesta a tierra integrado
- Sencilla puesta a tierra del objeto de proyección.
- Protección con la emisión de chispas del usuario al objeto.
- Mejora de la comodidad de proyección.
Eficiente conducción de aire en el equipo
- El hielo seco es transportado intacto desde el equipo a la boquilla.
- Máxima potencia de limpieza en la boquilla.
Máxima movilidad
- Equilibrado óptimo del equipo para realizar maniobras cómodamente sobre terrenos irregulares.
- Las patillas anteriores y posteriores del equipo permiten superar fácilmente los peldaños.
Recipiente de hielo seco de PRFV
- Aislamiento óptimo del hielo seco.
- Sin formación de agua condensada.
- Sin congelación del equipo.
Sofisticado soporte para pistola
- La pistola se guarda siempre de forma perfecta.
- Posición ideal (p. ej. para el cambio de boquilla).
Compartimento integrado para boquillas y herramientas
- Todo siempre a mano – directamente en el equipo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia de conexión (kW)
|0,6
|Conexión de aire comprimido
|Acoplamiento de garras (DIN 3238)
|Carcasa / bastidor
|Acero inoxidable (1.4301)
|Longitud del cable (m)
|7
|Presión de aire (bar/MPa)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Calidad del aire
|Seco y sin aceite
|Caudal volumétrico de aire (m³/min)
|0,5 - 3,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|99
|Capacidad de hielo seco (kg)
|15
|Pellets de hielo seco (diámetro) (mm)
|3
|Consumo de hielo seco (kg/h)
|15 - 50
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Tensión (V)
|220 - 240
|Peso sin accesorios (kg)
|78
|Peso (con accesorios) (kg)
|81,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|768 x 510 x 1096
Scope of supply
- Grasa para la rosca de las boquillas
- Boquilla de chorro plano
- Llave de boca (para cambio de boquillas): 2 Unidad(es)
- Manguera de alimentación de pellets, con cable de control eléctrico y acoplamiento de acción rápida
- Pistola pulverizadora (ergonómica y segura)
- Bolsa de herramientas
Equipamiento
- Ajuste de la cantidad de hielo directamente en la pistola pulverizadora
- Ajuste de la presión de aire directamente en la pistola pulverizadora
- Interruptor de «solo aire» o «hielo y aire» en la pistola
- Control electrónico
- Incluye enrollador del cable de puesta a tierra
- Separador de aceite y agua
Videos
Campos de aplicación
- Limpieza de moldes de fundición y herramientas de fundición
- Desbarbado de piezas de plástico
- Limpieza de herramientas de forja
- Limpieza de instalaciones de llenado e instalaciones de mezcla
- Limpieza de sistemas de transporte y manipulación
- Limpieza de hornos
- Limpieza de imprentas y sus periféricos
- Limpieza de máquinas de tratamiento de madera
- Limpieza de generadores, turbinas, armarios de distribución e intercambiadores de calor