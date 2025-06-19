El sistema de limpieza con hielo seco Ice Blaster IB 7/40 Classic es un potente pulverizador de hielo seco que convence en su empleo diario en duras condiciones con una manipulación cómoda y segura, una sencilla manejabilidad y un funcionamiento seguro. Todos los componentes y todas las tecnologías cumplen obviamente los más elevados requisitos de seguridad. Así, por ejemplo, una sofisticada tecnología de dosificación durante la pulverización evita la congelación del equipo, mientras que una conducción de aire con técnica de flujo optimizada garantiza excelentes resultados de limpieza incluso con presiones relativamente bajas y con un consumo de aire reducido, manteniendo el ruido de funcionamiento en unos niveles bajos. La presión de chorro y el volumen de hielo se regulan de forma continua mediante un pulsador que puede bloquearse también con un interruptor de llave. Se incorporan también de serie un separador de aceite y agua integrado y un sistema de vaciado de hielo restante para la eliminación mediante un botón del hielo seco que ha permanecido en el equipo al finalizar el empleo. Todos los parámetros de trabajo relevantes y valores estadísticos, como tiempo de servicio, consumo medio de hielo por hora y consumo total de hielo, pueden consultarse cómodamente en un display