Sistema de limpieza con hielo seco IB 7/40 Classic
Gracias a las optimizaciones de técnica de flujo, nuestro Ice Blaster IB 7/40 destaca por sus excelentes resultados en la limpieza con hielo seco incluso con baja presión de aire. Equipo compacto.
El sistema de limpieza con hielo seco Ice Blaster IB 7/40 Classic es un potente pulverizador de hielo seco que convence en su empleo diario en duras condiciones con una manipulación cómoda y segura, una sencilla manejabilidad y un funcionamiento seguro. Todos los componentes y todas las tecnologías cumplen obviamente los más elevados requisitos de seguridad. Así, por ejemplo, una sofisticada tecnología de dosificación durante la pulverización evita la congelación del equipo, mientras que una conducción de aire con técnica de flujo optimizada garantiza excelentes resultados de limpieza incluso con presiones relativamente bajas y con un consumo de aire reducido, manteniendo el ruido de funcionamiento en unos niveles bajos. La presión de chorro y el volumen de hielo se regulan de forma continua mediante un pulsador que puede bloquearse también con un interruptor de llave. Se incorporan también de serie un separador de aceite y agua integrado y un sistema de vaciado de hielo restante para la eliminación mediante un botón del hielo seco que ha permanecido en el equipo al finalizar el empleo. Todos los parámetros de trabajo relevantes y valores estadísticos, como tiempo de servicio, consumo medio de hielo por hora y consumo total de hielo, pueden consultarse cómodamente en un display
Características y ventajas
Display sinópticoCómoda lectura de los valores ajustados; manejo sencillo gracias a las teclas de gran tamaño y al control electrónico.
Vaciado automático del hielo restanteEl vaciado del depósito de hielo restante se activa pulsando un botón y evita que el equipo se congele una vez terminado el trabajo.
Separador de aceite y agua integradoEl equipo no se congela.
Sofisticado soporte para pistola
- La pistola se guarda siempre de forma perfecta.
- Posición ideal (p. ej. para el cambio de boquilla).
Máxima movilidad
- Equilibrado óptimo del equipo para realizar maniobras cómodamente sobre terrenos irregulares.
Eficiente conducción de aire en el equipo
- El hielo seco es transportado intacto desde el equipo a la boquilla.
- Máxima potencia de limpieza en la boquilla.
Compartimento integrado para boquillas y herramientas
- Todo siempre a mano – directamente en el equipo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia de conexión (kW)
|0,6
|Conexión de aire comprimido
|Acoplamiento de garras (DIN 3238)
|Carcasa / bastidor
|Acero inoxidable (1.4301)
|Longitud del cable (m)
|7
|Presión de aire (bar/MPa)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Calidad del aire
|Seco y sin aceite
|Caudal volumétrico de aire (m³/min)
|0,5 - 3,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|99
|Capacidad de hielo seco (kg)
|15
|Pellets de hielo seco (diámetro) (mm)
|3
|Consumo de hielo seco (kg/h)
|15 - 50
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Tensión (V)
|220 - 240
|Peso sin accesorios (kg)
|93
|Peso (con accesorios) (kg)
|75
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|768 x 510 x 1096
Scope of supply
- Grasa para la rosca de las boquillas
- Boquilla de chorro plano
- Llave de boca (para cambio de boquillas): 2 Unidad(es)
- Manguera de alimentación de pellets, con cable de control eléctrico y acoplamiento de acción rápida
- Pistola pulverizadora (ergonómica y segura)
- Bolsa de herramientas
Equipamiento
- Control electrónico
- Separador de aceite y agua
Videos
Campos de aplicación
- Limpieza de moldes de fundición y herramientas de fundición
- Desbarbado de piezas de plástico
- Limpieza de herramientas de forja
- Limpieza de instalaciones de llenado e instalaciones de mezcla
- Limpieza de sistemas de transporte y manipulación
- Limpieza de hornos
- Limpieza de imprentas y sus periféricos
- Limpieza de máquinas de tratamiento de madera
- Limpieza de generadores, turbinas, armarios de distribución e intercambiadores de calor