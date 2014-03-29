Aplicaciones

Limpieza de depósitos y silos sin límites.

Los procesos de limpieza interior de silos y depósitos se llevan a cabo con precisión y automáticamente. Mientras que el usuario trabaja con cabezales pulverizadores seleccionados especialmente, el control de instalaciones de Kärcher regula en el fondo la combinación de los componentes perfectamente adaptados entre sí: bombas de alta presión eficaces, generadores de vapor y agua caliente y accesorios versátiles. Todo ello, reunido en sistemas modulares con los que prácticamente todo es factible: vaporizar y secar en frío, templado, caliente, ya sea ácido o alcalino.