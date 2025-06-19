La WRP 8000 ahorra hasta un 85 % de agua limpia. Con un caudal de hasta 8000 l/h, el sistema de reciclaje de agua permite reciclar de forma económica y eficaz aguas residuales sin aceites; todo ello sin añadir sustancias químicas de floculación. Gracias al acreditado filtrado de arena, se eliminan de forma segura todas las partículas de más de 20 µm. De este modo, el agua reciclada puede volver a utilizarse para todos los procesos de lavado de vehículos de la instalación. Dependiendo de las disposiciones legales, el agua excedente puede verterse directamente a la red de alcantarillado a través del rebosadero del depósito acumulado de bombeo, o bien a través de un dispositivo de separación. Opcionalmente, las aguas residuales también pueden verterse directamente del depósito de reciclaje a la red de alcantarillado. Mediante una recirculación continua y una buena ventilación, pueden evitarse en gran medida los olores desagradables. El sistema modular ofrece la solución óptima para cada ubicación.