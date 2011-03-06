ธุรกิจเสริมที่ทำกำไรสำหรับศูนย์บริการ สถานีบริการน้ำมัน และโชว์รูมรถยนต์
เจ้าของรถจำนวนมากให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสภาพของยานพาหนะ พวกเขาดูแลรถให้สะอาดและได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี ไม่เพียงเพราะรูปลักษณ์ที่สวยงามเท่านั้น แต่เหตุผลด้านความปลอดภัยและการรักษาศักยภาพของมูลค่ารถ ก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ผู้ใช้รถจึงมองหาสถานที่ที่พวกเขาสามารถล้างและบำรุงรักษารถได้อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ระบบล้างรถอัตโนมัติ และระบบล้างรถแบบบริการตนเองจึงเป็นธุรกิจเสริมที่สามารถสร้างกำไรได้อย่างมหาศาลให้กับศูนย์ซ่อมบำรุง, สถานีบริการน้ำมัน และโชว์รูมรถยนต์ นอกจากนี้ ศูนย์ล้างรถโดยเฉพาะ ยังได้รับประโยชน์จากการติดตั้งระบบที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งสำคัญคือการเลือกขนาดและอุปกรณ์ของระบบล้างรถให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและจำนวนรถที่เข้าใช้บริการในแต่ละวันเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด หากเจ้าของรถประทับใจในผลลัพธ์ความสะอาด ผู้ประกอบการก็สามารถมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องแน่นอน