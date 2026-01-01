Máy lọc không khí AF 30 hoàn hảo cho không gian trong nhà, phòng khách và nơi làm việc có quy mô vừa: làm sạch không khí trong nhà khỏi các chất gây dị ứng, ô nhiễm và mầm bệnh nhờ hệ thống lọc nhiều lớp. Các tính năng bổ sung bao gồm: lọc carbon hoạt tính, màn hình hiển thị bằng chữ và số cho biết chất lượng không khí trong các hạt PM2.5 tính bằng µg / m³, chất lượng không khí thông qua mã màu, nhiệt độ và độ ẩm tương đối. Máy lọc khí AF 30 cũng là một lựa chọn tuyệt vời nhờ chức năng hẹn giờ, khóa an toàn cho trẻ em, chế độ ban đêm và hoạt động siêu im lặng, cũng như hiệu suất lọc 99,95% đối với các hạt bụi 0,3 µm và cảm biến laser chất lượng cao cho chế độ tự động. Điều này có nghĩa là chế độ tự động và mức hiệu suất được tự động điều chỉnh theo mức độ ô nhiễm không khí. Hơn nữa, bộ lọc có tuổi thọ khoảng một năm, tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm không khí và cường độ sử dụng. Máy sản xuất tại Trung Quốc.

Bộ lọc bảo vệ cao 13 Bộ lọc H13 mới giúp loại bỏ các tác nhân gây bệnh và sol khí. Để lọc mùi khói bếp, mùi ẩm thấp và các loại khí độc hại như khí gas,… Hệ thống hút gió kép Khe hút gió ở cả hai bên, đảm bảo lưu lượng gió lớn. Hiển thị màu sắc Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm không khí và chất lượng, bộ lọc và trạng thái thiết bị. Hoạt động yên tĩnh Động cơ và quạt thông gió chạy êm và ống dẫn khí yên tĩnh. Chế độ tự động Cảm biến điều khiển chế độ tự động và điều chỉnh mức hiệu suất phù hợp với chất lượng không khí.