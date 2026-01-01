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    Kärcher air purifier with digital display showing temperature and humidity, featuring a sleek white design and perforated sides.

    Máy lọc khí gia đình

    AF 30

    Mã đơn hàng: 1.024-821.0

    • Lý tưởng cho phòng từ 30 đến 40 m², lưu lượng không khí tối đa 320 m³/h
    • Cảm biến laser, chế độ tự động, màn hình hiển thị, bộ lọc HEPA và lọc than hoạt tính
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    Diện tích phòng khuyến nghị dựa trên chiều cao trần nhà 3m và tần suất trao đổi không khí ba lần mỗi giờ khi vận hành ở mức công suất cao nhất.