Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ đầu phun Power nozzle set | Kärcher

    Giá tốt
    Yellow Kärcher nozzle and black extension wand on white background.

    Bộ đầu phun Power nozzle set

    Mã đơn hàng: 2.863-263.0

    Giúp làm sạch dễ dàng những khu vực khó tiếp cận, ví dụ: góc và đường nứt,…