Bộ đầu phun Power nozzle set | Kärcher

Đầu phun hơi Steam jet đảm bảo làm sạch dễ dàng, thân thiện với môi trường ở những khu vực khó tiếp cận, ví dụ: góc, cạnh và đường nứt. Thích hợp cho nhiều ứng dụng trong nhà bếp, phòng tắm và WC.

Khe hở hẹp cho lỗ thoát hơi nước Lực phun của đầu phun Steam jet được nâng cấp. Giúp dễ dàng đẩy sạch các bụi bẩn khỏi góc cạnh khó với tới. Nối dài đầu phun điểm Detail nozzle Làm sạch các khu vực khó với tới một cách tiện lợi.