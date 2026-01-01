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    Yellow and black Kärcher garden hose coiled with two black connectors on a white background.

    Bộ kết nối

    Mã đơn hàng: 2.645-122.0

    Bao gồm 2 khớp nối ống nước, 1 ngõ nối và 1.5m ống dây PrimoFlex®
    Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.