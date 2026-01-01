Bộ kết nối

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.645-122.0Bao gồm 2 khớp nối ống nước, 1 ngõ nối và 1.5m ống dây PrimoFlex®
Đường kính
5/8″
Chiều dài ống nước (m)
1.5
Kích thước cổ ren
G3/4
Màu sắc
Vàng
Trọng lượng (Kg)
0.238
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.343
Kích thước (D x R x C) (mm)
210 x 210 x 58
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