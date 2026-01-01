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    Kärcher garden hose kit with black hoses, connectors, yellow nozzle, and various fittings arranged on a white background.

    Bộ tưới chậu KRS

    Mã đơn hàng: 2.645-276.0

    Bộ tưới chậu KRS® cho sân thượng: lý tưởng để cấp nước hiệu quả cho tối đa 15 cây. Các ô và chậu cây có thể tưới nước tiện lợi với hệ thống vòi và ống nhỏ giọt.
    Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.