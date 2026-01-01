Đầu nối 2 ngõ

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.645-199.0Đầu nối 2 ngõ với 2 đầu kết nối nước độc lập, có thể điều chỉnh. Lý tưởng để kết nối hai ống nước với một vòi nước.
Kích thước cổ ren
G3/4 + G1/2
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.073
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.093
Kích thước (D x R x C) (mm)
50 x 126 x 78
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