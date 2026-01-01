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    Black Kärcher hose connector with two yellow valves.

    Đầu nối 2 ngõ

    Mã đơn hàng: 2.645-199.0

    Đầu nối 2 ngõ với 2 đầu kết nối nước độc lập, có thể điều chỉnh. Lý tưởng để kết nối hai ống nước với một vòi nước.
    Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.