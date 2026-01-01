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    Coiled Kärcher high-pressure cleaner hose with connectors, labelled with pressure and temperature specifications.

    Dây áp lực nối dài 6m; XH 6 Q

    Mã đơn hàng: 2.641-709.0

    Dây áp lực nối dài 6m mang lại khả năng linh hoạt cao hơn. Sản phẩm chất lượng cao, mạnh mẽ và bền bỉ. Dùng cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 2 đến dòng K 7 được sản xuất từ ​​năm 2008 có đầu nối Quick Connect. Kết nối giữa súng phun và dây áp lực.