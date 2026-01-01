Dây áp lực thay thế 9m, kết nối nhanh; H 9 Q

Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.641-721.0Dây áp lực thay thế dài 9 m dành cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7 có hệ thống Quick Connect. 180 bar, 60°C.
Kích thước (D x R x C) (mm)
245 x 245 x 65
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 60
Trọng lượng (Kg)
0.849
Màu sắc
Đen
Chiều dài (m)
9
Áp lực tối đa (bar)
180
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.965
Thông tin sản phẩm