Dây áp lực thay thế 9m, kết nối nhanh; H 9 Q

Dây áp lực thay thế dài 9 m dành cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7 có hệ thống Quick Connect. Dây áp lực thay thế có thể chịu được áp suất lên tới 180 bar và phù hợp với nhiệt độ lên tới 60°C.

Dây thay thế 9 m Thay dây nhanh chóng Khớp nối Quick Connect Dây phun áp lực cao cơ động, tháo lắp nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian và sức lực Hệ thống khớp nối nhanh Quick-coupling Dễ dàng làm vệ sinh