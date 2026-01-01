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    Coiled black Kärcher high-pressure cleaner hose with brass connectors on a white background.

    Dây áp lực thay thế 9m, kết nối nhanh; H 9 Q

    Mã đơn hàng: 2.641-721.0

    Dây áp lực thay thế dài 9 m dành cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7 có hệ thống Quick Connect. 180 bar, 60°C.