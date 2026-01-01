Guồng ống cuốn tự động CR 7.220

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.645-218.0Guồng ống cuốn tự động CR 7.220 cao cấp với chức năng thu dây tự động và cơ chế cuộn ống êm ái. Có thể xoay từ 0 ° đến 180 °, với điểm dừng xoay có thể điều chỉnh và giá đỡ treo tường phẳng tiết kiệm không gian.
Áp suất nổ (bar)
24
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
10.771
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
11.85
Kích thước (D x R x C) (mm)
260 x 506 x 420
Thiết bị
Hướng dẫn sử dụng
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