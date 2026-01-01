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    Kärcher hose reel with yellow casing, black mounting bracket, and grey hose with yellow nozzle, displayed on a white background.

    Guồng ống cuốn tự động CR 7.220

    Mã đơn hàng: 2.645-218.0

    Guồng ống cuốn tự động CR 7.220 cao cấp với chức năng thu dây tự động và cơ chế cuộn ống êm ái. Có thể xoay từ 0 ° đến 180 °, với điểm dừng xoay có thể điều chỉnh và giá đỡ treo tường phẳng tiết kiệm không gian.
    Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.