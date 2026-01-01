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    Kärcher high-pressure cleaner with yellow body, black hose, spray gun, and lance attachment on white background.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy phun rửa áp lực cao

    K 2 Universal Edition OJ

    Mã đơn hàng: 1.673-003.0

    • Nhẹ và nhỏ gọn, hiệu suất làm sạch 20 m²/h
    • Dây áp lực HD 3 m
    • Đầu phun thẳng