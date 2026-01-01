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Quốc gia: Việt Nam
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Máy phun rửa áp lực cao
Mã đơn hàng: 1.673-003.0
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Áp lực (bar / MPa)
110 / 11
Lưu lượng (l/h)
Tối đa 360
Diện tích làm sạch (m²/h)
20
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
Tối đa 40
Công suất đầu vào định mức (kW)
1.4
Màu sắc
Vàng
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
3.77
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
4.971
Kích thước (D x R x C) (mm)
182 x 280 x 390
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn sử dụng
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