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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy phun rửa áp lực cao
Mã đơn hàng: 1.630-750.0
Điện áp (V)
230
Tần số (Hz)
50
Áp lực (bar / MPa)
20 - Tối đa 145 / 2 - Tối đa 14.5
Lưu lượng (l/h)
Tối đa 500
Diện tích làm sạch (m²/h)
40
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
Tối đa 40
Công suất đầu vào định mức (kW)
2.1
Dây điện nguồn (m)
5
Màu sắc
Vàng
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
12
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
15.165
Kích thước (D x R x C) (mm)
354 x 308 x 520
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
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