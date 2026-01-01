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    Kärcher high-pressure cleaner with yellow and black design, includes spray gun and two nozzles on white background.

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    Máy phun rửa áp lực cao

    K 5 Compact

    Mã đơn hàng: 1.630-750.0

    • Kết nối nhanh: ống áp lực cao dễ dàng xử lý, gắn vào và tháo ra khỏi thiết bị và súng phun nhanh chóng
    • Cơ chế hút chất tẩy rửa tích hợp