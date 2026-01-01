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    Kärcher Silent Technology high-pressure cleaner with accessories, including spray gun, detergent bottle, extension wands, and brush.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy phun rửa áp lực cao

    K Silent Anniversary Edition

    Mã đơn hàng: 1.600-956.0

    • Công nghệ yên tĩnh, thiết bị nhỏ gọn, hiệu suất làm sạch 30 m²/h
    • Dây áp lực cao PremiumFlex 6 m
    • Đầu phun tùy chỉnh áp lực Vario Power, đầu phun xoáy, đầu phun eco!Booster, bàn chải rửa, đầu phun tạo bọt, dung dịch rửa xe