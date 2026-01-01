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    Kärcher garden irrigation kit with yellow box, hose, connectors, drip line, and spray nozzle arranged on a white background.

    Kärcher Rain Box

    Mã đơn hàng: 2.645-238.0

    Kärcher Rain Box với bộ lọc, vòng cổ nhỏ giọt, các bộ phận kết nối và ống mềm là bộ khởi động lý tưởng để tưới vườn hiệu quả.
    Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.