Kärcher Rain Box là bộ khởi động lý tưởng để tưới vườn hiệu quả, tiết kiệm và theo nhu cầu. Kärcher Rain Box chứa đầu nối vòi G1 với chuôi nối G3 ​​/ 4 để kết nối với vòi phun, 2 khớp nối, 1 bộ lọc, ống Kärcher Rain System® dài 15 m (bao gồm ống đầu vào và để đính kèm vòng đệm), ống nối dài 10 m , 4 khớp chữ T có điều chỉnh, 4 khớp chữ I, 10 vòng cổ nhỏ giọt và 5 gai nối đất để cố định ống mềm. Tất cả các bộ phận có thể được cài đặt mà không cần sử dụng các công cụ. Có thể gắn vòng cổ nhỏ giọt vào ống Kärcher Rain System® và điều chỉnh (0-10 l / h) theo ý muốn. Vòi ngâm nhỏ giọt đồng đều trên toàn bộ chiều dài và có thể được điều chỉnh tối ưu bằng cách điều chỉnh trên khớp chữ T. Hệ thống chạy với áp suất lên đến 4 bar, có thể được điều chỉnh riêng cho từng khu vườn và hoạt động hoàn hảo với Đồng hồ hẹn giờ tưới cây để kiểm soát việc tưới nước theo nhu cầu.

Bộ kit hoàn chỉnh Bộ khởi động Kärcher Rain System® hoàn chỉnh Sẵn sàng sử dụng: Tất cả các thành phần liên quan đến hệ thống đều có trong bộ kit. Cổ nhỏ giọt có điều chỉnh lượng nước Tưới cây theo mục tiêu và nhu cầu. Sự cố định trên ống Kärcher Rain System® Gắn kết linh hoạt và chính xác. Cổ nhỏ giọt với kim tích hợp Cài đặt mà không cần sử dụng các công cụ. Vòi nhỏ giọt có thể hàn lại Vòng cổ có thể được lắp và tháo linh hoạt theo yêu cầu. Số lượng thành phần có thể quản lý Không cần lập kế hoạch rộng rãi. Vòi Kärcher Rain System® tích hợp Cực kỳ linh hoạt để đặt. Khớp chữ T có điều chỉnh lượng nước Điều chỉnh lượng nước tối ưu cho ống nhỏ giọt. Khả năng mở rộng Có thể dễ dàng mở rộng với các thành phần Kärcher Rain System® khác.