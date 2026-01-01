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Quốc gia: Việt Nam
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Thiết bị làm sạch cầm tay
Mã đơn hàng: 1.328-127.0
Thiết bị chạy bằng pin
1
Áp lực (bar)
Tối đa 15
Áp lực max.
Áp lực trung bình.
Lưu lượng (l/h)
150
Loại pin
Pin Lithium-ion
Điện áp (V)
7.2
Số lượng pin cần thiết (Unit)
1
Thời gian hoạt động mỗi lần sạc pin (min)
12 30
Thời gian sạc với bộ sạc tiêu chuẩn (h)
3
Màu sắc
Vàng
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
0.78
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
2.01
Kích thước (D x R x C) (mm)
254 x 71 x 186
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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