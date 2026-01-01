SC 3 EasyFix là máy làm sạch bằng hơi nước sẵn sàng hoạt động sau thời gian làm nóng chỉ 30 giây. Bình chứa nước có thể châm nước liên tục giúp quá trình làm sạch không bị gián đoạn. Bộ lọc tự động khử cặn nước, nhờ đó tăng tuổi thọ của thiết bị. SC 3 EasyFix làm sạch mà không cần sử dụng hóa chất và có thể được sử dụng trên tất cả các loại bề mặt cứng trong nhà. Làm sạch kỹ lưỡng bằng máy hơi nước Kärcher loại bỏ 99,999% vi rút¹⁾ và 99,99% tất cả các vi khuẩn thường thấy trong gia đình²⁾. Các phụ kiện phong phú của nó mang lại kết quả ấn tượng khi làm sạch gạch, bếp nấu, máy hút mùi và thậm chí cả những kẽ hở nhỏ nhất – loại bỏ ngay cả những vết bẩn cứng đầu. Máy cũng đi kèm với bàn làm sạch sàn EasyFix với khớp nối linh hoạt thiết kế công thái học và công nghệ lamella để mang lại kết quả làm sạch hoàn hảo. Sử dụng hệ thống dán tiện lợi, khăn lau sàn có thể dễ dàng tháo lắp mà không cần phải tiếp xúc với bụi bẩn. Cường độ hơi nước có thể được điều chỉnh ở 2 mức hoàn hảo tùy theo bề mặt và bụi bẩn. Ngoài ra, máy còn có nơi lưu giữ phụ kiện và vị trí đỗ cho bàn làm sạch sàn.

Thời gian đun nóng nhanh Với thời gian đun nóng nhanh kỷ lục chỉ 30s, thiết bị luôn sẵn sàng để sử dụng trong tích tắc. Bộ khăn lau sàn EasyFix với kết nối linh hoạt giúp thao tác tháo lắp khăn lau cực kỳ nhanh chóng và dễ dàng Hiệu suất làm sạch tối đa trên các loại sàn cứng nhờ vào công nghệ lamella. Hệ thống băng gai dinh (hook-and-loop) giúp người dùng tháo lắp khăn lau một cách dễ dàng mà không cần chạm vào khăn bẩn. Đầu phun linh hoạt giúp làm sạch tiện lợi và dễ dàng Chế độ phun hơi không ngừng và tích hợp bộ lọc cặn vôi Khoang chứa nước có thể được châm thêm bất cứ lúc nào - giúp công việc làm sạch diễn ra liên tục, không bị gián đoạn Nhờ vào bộ lọc, các lớp cặn vôi sẽ được loại bỏ một cách tự động trong nước Phụ kiện đa chức năng Làm sạch hiệu quả với bàn lau sàn, tay cầm phun hơi, bàn chải tròn,… Khăn lau sàn và khăn chụp cầm tay Làm sạch sâu một cách hiệu quả nhờ công nghệ cải tiến. Khóa an toàn trên súng phun hơi Hệ thống khóa an toàn giúp bảo vệ người sử dụng, đặc biệt là trẻ em khỏi nguy cơ bị bỏng. Điều khiển lượng hơi nước 2 mức độ trên tay cầm. Lượng hơi có thể tự điều chỉnh dựa vào bề mặt và bụi bẩn. Khoang chứa phụ kiện và vị trí lưu trữ phụ kiện Khoang cất giữ phụ kiện tiện lợi. Công tắc tắt/mở trên thiết bị Dễ dàng mở và tắt