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    Kärcher steam cleaner with accessories: floor nozzle, brushes, extension tubes, microfibre cloths, and descaling cartridge.

    Máy làm sạch bằng hơi nước

    SC 3 EasyFix

    Mã đơn hàng: 1.513-650.0

    • Hiệu suất làm sạch 75 m²/lần châm bình, công suất đun nóng 1900 W
    • Bình chứa nước có thể châm thêm bất cứ lúc nào, thời gian đun nóng 30 giây, bộ lọc cặn
    • Phụ kiện đa chức năng
    ¹⁾
    Khi làm sạch tại chỗ bằng máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher, cụ thể là phun hơi nước trong 30 giây ở mức hơi nước tối đa và tiếp xúc trực tiếp với bề mặt, thiết bị có thể loại bỏ 99,999% virus có màng bọc, chẳng hạn như virus cúm (ngoại trừ virus viêm gan B), trên các bề mặt cứng nhẵn thông thường trong gia đình. (Vi khuẩn thử nghiệm: Modified vaccinia virus Ankara).
    ²⁾
    Khi làm sạch với tốc độ 30 cm/s ở mức hơi nước tối đa và tiếp xúc trực tiếp với bề mặt, thiết bị có khả năng loại bỏ 99,99% tất cả các loại vi khuẩn phổ biến trong gia đình sẽ bị tiêu diệt trên các bề mặt cứng nhẵn thông thường (vi khuẩn thử nghiệm: Enterococcus hirae).
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    Đây là hệ số tối thiểu thể hiện mức độ kéo dài tuổi thọ sản phẩm, dựa trên các bài kiểm tra nội bộ với độ cứng tổng cộng của nước là 20 °dH và độ cứng carbonat là 15 °dH.