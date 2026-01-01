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    Kärcher carpet cleaner with long hose, triangular nozzle, and accessories on a white background.

    MÁY GIẶT THẢM GIA DỤNG

    SE 3 Compact Home Floor

    Mã đơn hàng: 1.081-533.0

    • Máy giặt thảm và nệm bọc mạnh mẽ cho các bề mặt vải dệt cỡ trung bình
    • Nhỏ gọn, dễ dàng cất giữ, chức năng tự làm sạch hệ thống đảm bảo sạch sẽ
    • Đầu phun hút nệm, đầu phun hút khe, đầu phun hút 2 trong 1 XXL, dung dịch làm sạch thảm RM 519 (100 ml)