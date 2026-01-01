Máy làm sạch thảm phun hút SE 3 Compact Home Floor với khả năng làm sạch sâu đến từng sợi vải và thiết kế gọn nhẹ là giải pháp mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng cho việc làm sạch các bề mặt vải. Nhờ vào thiết kế nhỏ gọn, thiết bị có thể được cất gọn để tiết kiệm không gian, đảm bảo sẵn sàng sử dụng ngay khi cần thiết để làm sạch sâu và tiện lợi. Chất bẩn sẽ được loại bỏ nhanh chóng và hiệu quả khỏi đồ nội thất bọc vải và thảm. Ống hút linh hoạt và dây cáp dài đảm bảo sự thoải mái, linh hoạt và tự do di chuyển cao. Đầu phun hút 2 trong 1 XXL sáng tạo, kết hợp với ống nối, cho phép làm sạch thảm theo phương thẳng đứng một cách dễ dàng. Khi sử dụng với đầu phun cầm tay, máy có thể làm sạch các đồ nội thất nhanh gấp đôi so với đầu phun hút thông thường khác. Với các tùy chọn lưu trữ tiện dụng trên thiết bị, tất cả các phụ kiện luôn trong tình trạng sẵn sàng sử dụng. Hệ thống bình chứa 2 trong 1 đảm bảo người sử dụng không cần tiếp xúc với bụi bẩn. Và khi công việc làm sạch hoàn tất, máy còn gây ấn tượng với chức năng làm sạch hệ thống, ngăn ngừa sự hình thành vi khuẩn và mùi hôi. Đi kèm theo máy bao gồm đầu phun hút làm sạch thảm, đầu phun hút cầm tay, đầu phun hút khe và chất tẩy rửa.

Công nghệ Kärcher đã được kiểm chứng cho hiệu quả làm sạch tối ưu Làm sạch sâu vào sợi vải Khô nhanh nhờ lượng nước dư thấp Làm sạch nhanh chóng và hiệu quả nhờ phương pháp làm sạch phun hút kết hợp với động cơ mạnh mẽ nhưng tiết kiệm năng lượng Phụ kiện đặc biệt phát triển riêng cho việc làm sạch sâu sợi vải Vòi phun hút 2-in-1 XXL sáng tạo, cùng với ống nối, giúp làm sạch thảm vừa dễ dàng, vừa tiện lợi. Cũng có thể sử dụng trực tiếp trên tay cầm để làm sạch ghế sofa nhanh chóng Vòi phun hút bọc vải giúp làm sạch vết bẩn bám sâu một cách nhanh chóng, trong khi vòi phun hút khe giúp làm sạch những khu vực khó tiếp cận Ống hút dài và linh hoạt cao giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn Chức năng xả vệ sinh Sau khi sử dụng, thiết bị được làm sạch bằng chức năng xả, giúp loại bỏ cặn bẩn và ngăn ngừa mùi hôi do vi khuẩn tích tụ Cho phép lưu trữ thiết bị ngay lập tức sau khi làm sạch. Thiết bị siêu nhỏ gọn, tiết kiệm không gian Linh hoạt, kể cả ở những khu vực hẹp hoặc khó tiếp cận. Tay cầm tiện dụng giúp dễ dàng di chuyển thiết bị Tiết kiệm không gian đặt thiết bị Hệ thống bình kép Châm nước vào bình chứa nước sạch đơn giản Tháo và đổ bình chứa nước bẩn dễ dàng mà không phải tiếp xúc với bẩn Ống hút 2 trong 1 linh hoạt tối ưu Ống phun tích hợp giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn Ống hút dài và linh hoạt cao giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn Với khớp xoay trên ống hút mang lại sự linh hoạt hơn trong quá trình sử dụng Lưu trữ phụ kiện và ống hút tiện lợi Dễ dàng di chuyển chỉ với một tay – tất cả phụ kiện và ống hút có thể được lưu trữ ngay trên thiết bị Tất cả phụ kiện luôn được gắn trên thiết bị, vì vậy bạn có thể yên tâm rằng chúng luôn có sẵn khi cần Khu vực lưu trữ cho các phụ kiện nhỏ Tiện lợi cho việc lưu trữ tạm thời trong quá trình làm sạch Lý tưởng cho miếng bọt biển, giẻ lau và các vật nhỏ khác Dễ dàng sử dụng và thao tá Bật/tắt thiết bị dễ dàng Vận hành trực quan. Sẵn sàng để làm sạch ngay lập tức