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    Kärcher carpet cleaner with various attachments, cleaning solution bottle, and vacuum bag on a white background.

    MÁY GIẶT THẢM GIA DỤNG

    SE 4 Black GNF Edition N1

    Mã đơn hàng: 1.081-172.0

    • Chất làm sạch thảm và vải bọc cao cấp dành cho các bề mặt dệt có diện tích lớn
    • Đa chức năng, 3 trong 1, có khả năng hút bụi khô và ướt.
    • Phụ kiện hút bụi khô, phụ kiện phun hút, dung dịch làm sạch RM 519N (1 lít)
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    Chỉ bao gồm thân máy, tất cả các bộ phận bằng nhựa và không kèm theo phụ kiện.
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    Chai chất tẩy rửa không có nắp và nhãn.