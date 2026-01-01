Sản phẩm vượt trội hơn trong một bước làm sạch: các thành phần sản phẩm được chọn lọc với hàm lượng vật liệu nhựa tái chế²⁾ và các phụ kiện độc quyền cho kết quả làm sạch tốt nhất cùng mức độ tiện dụng cao. Máy làm sạch thảm dạng phun hút SE 4 với thiết kế tối ưu, đảm bảo sự sạch sẽ trên nhiều bề mặt vải dệt. Công nghệ phun hút đã được kiểm chứng của Kärcher mang lại kết quả làm sạch tốt nhất: nước và dung dịch làm sạch thảm Kärcher RM 519 được phun sâu vào các sợi vải dưới áp lực, sau đó được hút ngược trở lại cùng với bụi bẩn đã được làm bong – lý tưởng cho các gia đình, người bị dị ứng và các hộ gia đình có vật nuôi. Thiết bị đa chức năng 3 trong 1, cũng hoạt động như một máy hút bụi khô và ướt hoàn chỉnh. Thùng chứa nước sạch 4 lít dung tích lớn và trong suốt, có khả năng chống va đập, có thể tháo rời, giúp dễ dàng châm nước cũng như đổ nước. Tay cầm 3 trong 1 được thiết kế để giúp việc mang vác, mở, đóng và đổ thùng chứa trở nên dễ dàng. Các phụ kiện đi kèm có thể được cất giữ gọn gàng ngay trên chính thiết bị. Thiết bị dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng để đảm bảo tuổi thọ sản phẩm lâu dài.

Công nghệ Kärcher đã được kiểm chứng cho hiệu quả làm sạch tối ưu Làm sạch sâu vào sợi vải Làm sạch dễ dàng và nhanh chóng với phương pháp giặt thảm phun hút hiệu quả Khô nhanh nhờ lượng nước dư thấp Bình chứa nước sạch có thể tháo rời Bình chứa nước sạch dễ dàng tháo rời và đổ đầy mà không cần mở toàn bộ máy giặt phun hút Bình chứa bền bỉ, trong suốt, tuổi thọ cao Bình chứa nước sạch dễ dàng lắp vào thân máy Tính năng bền vững Thiết kế với 25% nhựa tái chế¹⁾ Vỏ chai làm sạch được làm từ 100% nhựa tái chế²⁾ Ống hút 2 trong 1 linh hoạt tối ưu Ống phun tích hợp giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn Ống hút dài và linh hoạt cao giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn Tay cầm có chức năng khóa giúp phun liên tục khi vệ sinh các bề mặt vải lớn. Máy đa năng 3 trong 1 Đa năng, phù hợp cho nhiều nhu cầu vệ sinh: giặt thảm phun hút trên bề mặt vải hoặc hút bụi ướt và khô cho thảm, sàn cứng với phụ kiện đi kèm Tay cầm 3 trong 1 tiện lợi Thiết kế tiện lợi khi mang theo, mở, đóng và đổ bụi Phụ kiện tiện dụng cho giặt thảm, hút bụi ướt và khô Phụ kiện dễ dàng lắp và tháo chỉ với một cú nhấp chuột Đầu hút giặt thảm sàn nhà công thái học, mang lại sự thoải mái khi vệ sinh các diện tích thảm lớn Đa năng với nhiều phụ kiện hút bụi ướt và khô, phù hợp cho nhiều bề mặt, tương thích với nhiều phụ kiện khác Ngăn chứa phụ kiện thiết thực Ngăn chứa phụ kiện gọn gàng, tiện lợi Ngăn chứa đồ đa năng trên thiết bị, giúp bạn dễ dàng lấy các miếng bọt biển, giẻ lau và các vật dụng nhỏ khác trong khi vệ sinh Móc treo dây nguồn tiện dụng giúp quấn và cất giữ dây điện dễ dàng Thân máy cứng cáp và bình chứa nước sạch chịu va đập Bền bỉ.