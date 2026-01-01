Máy làm sạch thảm SE 4 với thiết kế kéo tiện lợi, kết hợp sức mạnh làm sạch sâu cùng thiết kế tiện dụng và đa chức năng, đảm bảo làm sạch hoàn hảo đến từng sợi vải trên nhiều bề mặt. Công nghệ phun hút đã được kiểm chứng của Kärcher mang lại hiệu quả làm sạch tốt nhất: nước và chất tẩy rưa thảm Kärcher RM 519 được phun sâu vào các sợi vải dưới áp lực, sau đó được hút ngược lại cùng với bụi bẩn bong ra – lý tưởng cho gia đình, người dị ứng và nhà nuôi thú cưng. Đây là sản phẩm đa năng 3 trong 1, đồng thời hoạt động như máy hút bụi và hút nước hoàn chỉnh. Bình chứa nước sạch trong suốt dung tích 4 lít lớn, chịu được va đập và có thể tháo rời, giúp việc đổ đầy và vệ sinh dễ dàng. Nước bẩn được hút sẽ được chứa trong thùng chứa riêng. Tay cầm 3 trong 1 được thiết kế để việc mang, mở, đóng và đổ thùng chứa thuận tiện. Các phụ kiện đi kèm có thể được cất gọn trên chính thiết bị. Máy dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng để đảm bảo tuổi thọ sản phẩm.

Công nghệ Kärcher đã được kiểm chứng cho hiệu quả làm sạch tối ưu Làm sạch sâu vào sợi vải Làm sạch dễ dàng và nhanh chóng với phương pháp giặt thảm phun hút hiệu quả Khô nhanh nhờ lượng nước dư thấp Bình chứa nước sạch có thể tháo rời Bình chứa nước sạch dễ dàng tháo rời và đổ đầy mà không cần mở toàn bộ máy giặt phun hút Bình chứa bền bỉ, trong suốt, tuổi thọ cao Bình chứa nước sạch dễ dàng lắp vào thân máy Ống hút 2 trong 1 linh hoạt tối ưu Ống phun tích hợp giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn Ống hút dài và linh hoạt cao giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn Tay cầm có chức năng khóa giúp phun liên tục khi vệ sinh các bề mặt vải lớn. Máy đa năng 3 trong 1 Đa năng, phù hợp cho nhiều nhu cầu vệ sinh: giặt thảm phun hút trên bề mặt vải hoặc hút bụi ướt và khô cho thảm, sàn cứng với phụ kiện đi kèm Tay cầm 3 trong 1 tiện lợi Thiết kế tiện lợi khi mang theo, mở, đóng và đổ bụi Phụ kiện tiện dụng cho giặt thảm, hút bụi ướt và khô Phụ kiện dễ dàng lắp và tháo chỉ với một cú nhấp chuột Đầu hút giặt thảm sàn nhà công thái học, mang lại sự thoải mái khi vệ sinh các diện tích thảm lớn Đa năng với nhiều phụ kiện hút bụi ướt và khô, phù hợp cho nhiều bề mặt, tương thích với nhiều phụ kiện khác Ngăn chứa phụ kiện thiết thực Ngăn chứa phụ kiện gọn gàng, tiện lợi Ngăn chứa đồ đa năng trên thiết bị, giúp bạn dễ dàng lấy các miếng bọt biển, giẻ lau và các vật dụng nhỏ khác trong khi vệ sinh Móc treo dây nguồn tiện dụng giúp quấn và cất giữ dây điện dễ dàng Thân máy cứng cáp và bình chứa nước sạch chịu va đập Bền bỉ.