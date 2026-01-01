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    MÁY GIẶT THẢM GIA DỤNG

    SE 4

    Mã đơn hàng: 1.081-150.0

    • Máy giặt thảm mạnh mẽ cho các bề mặt vải dệt lớn
    • Đa chức năng, 3 trong 1, có khả năng hút bụi khô và ướt.
    • Phụ kiện hút bụi khô, phụ kiện phun hút, dung dịch làm sạch thảm RM 519 (100 ml)
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    Chỉ áp dụng khi thiết bị vận hành ở chế độ giặt – hút