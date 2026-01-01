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    Kärcher spray extraction cleaner, various nozzles, floor tools, and a bottle of cleaning solution displayed on a white background.

    MÁY GIẶT THẢM GIA DỤNG

    SE 4 Plus

    Mã đơn hàng: 1.081-170.0

    • Chất làm sạch thảm và vải bọc cao cấp dành cho các bề mặt dệt có diện tích lớn
    • Đa chức năng, 3 trong 1, có khả năng hút bụi khô và ướt.
    • Phụ kiện hút bụi khô, phụ kiện phun hút, dung dịch làm sạch thảm RM 519 (1 lít)
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    Chỉ áp dụng khi thiết bị vận hành ở chế độ giặt – hút