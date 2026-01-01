Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!

    Yellow Kärcher wet and dry vacuum cleaner with various attachments and filter bags, set against a white background.

    MÁY GIẶT THẢM GIA DỤNG

    SE 4001

    Mã đơn hàng: 1.081-130.0

    • Bình chứa nước sạch có thể tháo rời
    • Công nghệ đầu phun từ Kärcher: Thời gian làm khô nhanh hơn 50%
    • Thùng nhựa chắc chắn