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Quốc gia: Việt Nam
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MÁY GIẶT THẢM GIA DỤNG
Mã đơn hàng: 1.081-130.0
Lưu lượng khí (l/s)
70
Lực hút (mbar / kPa)
210 / 21
Công suất máy bơm (W)
40
Tua bin / máy bơm công suất đầu vào (W)
Tối đa 1400 / Tối đa 40
Bề rộng vận hành (mm)
230
Dung tích thùng chứa nước sạch tối đa (l)
4
Dung tích bình chứa nước thải tối đa (l)
4
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lưu lượng phun (l/min)
1
Áp lực phun (bar)
1
Dây điện nguồn (m)
7.5
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
7.8
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
11.2
Kích thước (D x R x C) (mm)
441 x 386 x 480
Đường kính trong phụ kiện (mm)
35
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
Các lĩnh vực ứng dụng