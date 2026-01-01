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    Kärcher vacuum cleaner with a white body, transparent dust container, and black hose on a white background.

    Máy hút bụi gia đình

    VC 3 Plus

    Mã đơn hàng: 1.198-050.0

    • Khoang chứa bụi dễ tháo rời
    • Không sử dụng túi lọc bụi
    • Bộ lọc HEPA 12 (EN1822:1998)