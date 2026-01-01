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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy hút bụi gia đình
Mã đơn hàng: 1.198-050.0
Công suất (W)
1100
Bán kính vận hành (m)
7.5
Dung tích thùng chứa chất thải (l)
0.9
Độ ồn (dB(A))
78
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
4.46
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
7.6
Kích thước (D x R x C) (mm)
388 x 269 x 334
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
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