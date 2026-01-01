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    Kärcher cordless vacuum cleaner with sleek design, featuring a long handle and cylindrical brush head.

    Máy hút bụi cầm tay

    VC 4s

    Mã đơn hàng: 1.198-291.0

    Máy hút bụi cầm tay dùng pin sạc VC 4s với tính năng linh hoạt và thời gian hoạt động tối đa lên đến 60p giúp đảm bảo hiệu suất làm sạch tối ưu cho gia đình.