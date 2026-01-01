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    Kärcher cordless vacuum cleaner with charging dock and two nozzle attachments on a white background.

    Máy hút bụi cầm tay

    VCS 3 Cordless

    Mã đơn hàng: 1.198-801.0

    Hiệu suất làm sạch vượt trội với kiểu dáng hiện đại: Máy hút bụi không dây VCS 3 nhẹ và nhỏ gọn là một thiết bị hiện đại, tiện lợi để hút bụi quanh ngôi nhà bạn.