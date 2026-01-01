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    Five Kärcher yellow drip irrigation nozzles with black clamps arranged in a row on a white background.

    Vòi phun Micro

    Mã đơn hàng: 2.645-236.0

    Có thể gắn vòi phun với kim tích hợp ở bất kỳ đâu trên ống Kärcher Rain System®. Có thể điều chỉnh theo yêu cầu.