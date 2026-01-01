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    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with various attachments, including brushes, nozzles, a filter, and a dust bag.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    IF Design Award 2022

    Máy hút bụi khô và ướt

    WD 4 S Go!Further

    Mã đơn hàng: 1.628-262.0

    • Công nghệ tháo lắp bộ lọc được cấp bằng sáng chế, chức năng thổi
    • Công suất đầu vào định mức 1.100 W, bình chứa bằng thép không gỉ 20 lít, dây điện 5 m, ống hút 2,2 m
    • Bộ lọc xếp nếp phẳng, đầu hút sàn, đầu hút khe, túi lọc bằng vải không dệt
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    Chỉ bao gồm thân máy, tất cả các bộ phận bằng nhựa và không kèm theo phụ kiện.
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    Dùng cho bao bì bên trong hộp.