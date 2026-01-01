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    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with hose, floor nozzle, crevice tool, filter, and dust bag on white background.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    IF Design Award 2022

    Máy hút bụi khô và ướt

    WD 4 S

    Mã đơn hàng: 1.628-250.0

    • Bộ lọc bụi phẳng với công nghệ loại bỏ bộ lọc được cấp bằng sáng chế
    • Lưu trữ phụ kiện thuận tiện, bao gồm lưu trữ ống trên đầu thiết bị
    • Túi lọc bụi lông cừu