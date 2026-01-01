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    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with various attachments, including nozzles, brushes, a filter, and a dust bag.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    IF Design Award 2022

    Máy hút bụi khô và ướt

    WD 4 S V Car␍

    Mã đơn hàng: 1.628-259.0

    • Đi kèm linh phụ kiện chuyên dụng dùng cho việc làm sạch nội thất xe
    • Tay cầm tháo rời được giúp hút bụi trong các không gian giới hạn
    • Hộp bộ lọc có thể tháo rời với bộ lọc xếp li phẳng