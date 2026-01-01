Máy hút bụi khô và ướt ô tô WD 4 S V Car mạnh mẽ là chiếc máy hút bụi ô tô lý tưởng, với lực hút tuyệt vời nhưng mức tiêu thụ điện chỉ 1000 watt. Máy được trang bị kèm các phụ kiện đặc biệt, đây là thiết bị lý tưởng để làm sạch nội thất ô tô một cách hoàn hảo. Bất kỳ bộ phận nào của nội thất xe đều có thể được làm sạch hoàn toàn nhờ các đầu hút đặc biệt, cho dù là các bề mặt mỏng manh như bảng điều khiển ô tô, các khu vực dễ bị nhiễm bẩn như chỗ để chân, các khu vực rộng như cốp xe hoặc các khoảng trống hẹp giữa các ghế... Tay cầm có thể tháo rời cho phép gắn trực tiếp các đầu hút khác nhau vào ống hút, đảm bảo việc làm sạch diễn ra dễ dàng ngay cả trong không gian hẹp. Máy hút bụi có thùng chứa bằng thép không gỉ 20 lít chắc chắn, dây điện dài 6 mét, ống hút dài 2,2 mét, đầu hút sàn, bộ lọc xếp li phẳng và túi lọc bụi lông cừu. Bộ lọc xếp li phẳng đặc biệt thích hợp cho việc hút bụi khô và ướt liên tục mà không cần phải thay bộ lọc. Nhờ công nghệ thay bộ lọc độc quyền, đã được cấp bằng sáng chế, bộ lọc xếp li phẳng có thể được thay thế chỉ trong vài giây đồng thời tránh mọi tiếp xúc với bụi bẩn.

Phụ kiện đặc biệt dùng để làm vệ sinh nội thất xe hơi Cho hiệu quả làm sạch tốt nhất trên các bề mặt nhạy cảm, các bề mặt rộng lớn và trong các kẽ hở hẹp Cho việc làm sạch tối ưu các loại bụi đất thô và cứng đầu Tay cầm có thể tháo rời Cho phép gắn các loại phụ kiện khác nhau trực tiếp lên ống hút Hút dễ dàng ngay cả ở nơi khó tiếp cận nhất Công nghệ thay bộ lọc độc quyền Nhanh chóng và dễ dàng thay thế hoặc làm sạch bộ lọc mà không tiếp xúc với bụi bẩn Hút khô và ướt mà không cần tháo hoặc thay thế bộ lọc. Lưu trữ ống dây trên đầu thiết bị Ống hút có thể được lưu giữ tiết kiệm không gian bằng cách quấn trên đầu thiết bị. Cơ chế bảo quản trực quan cho người dùng thuận tay trái và tay phải. Nơi đặt phụ kiện và dây tiện lợi Tiết kiệm không gian, lưu trữ phụ kiện an toàn và dễ thao tác. Dây điện có thể được cất giữ an toàn bằng móc treo tích hợp. Túi lọc bụi lông cừu Chất liệu lông cừu ba lớp chất lượng, hạn chế rách cực tốt. Cho công suất hút lâu hơn và khả năng giữ bụi vượt trội. Vị trí lưu trữ phụ kiện Bảo quản ống hút và bàn hút tiện lợi trong lúc vận hành máy Khu vực lưu trữ Để lưu trữ an toàn các công cụ và các bộ phận nhỏ như ốc vít và đinh. Vị trí lưu trữ trên đầu máy Nhanh chóng đặt tay cầm trên đầu thiết bị trong thời gian tạm dừng việc làm sạch. Thiết bị, ống hút và bàn hút sàn được kết hợp tối ưu Kết quả làm sạch hoàn hảo, dù là bụi bẩn khô hay ướt, thô hay mịn Linh hoạt và thuận tiện tối đa khi hút