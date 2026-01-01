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    Kärcher hose reel with yellow hose, black and yellow wheels, and a handle for easy transport.

    Xe đẩy ống HT 4.520 Kit 1/2 "

    Mã đơn hàng: 2.645-168.0

    Xe đẩy ống di động với móc lưu trữ và giá đỡ phụ kiện. Với phuộc đẩy có thể điều chỉnh độ cao, bộ điều hợp kết nối góc cạnh, tay quay tự do và chức năng gấp tinh vi.
    Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.