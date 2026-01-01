Xe đẩy ống HT 4.520 Kit 1/2 "

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.645-168.0Xe đẩy ống di động với móc lưu trữ và giá đỡ phụ kiện. Với phuộc đẩy có thể điều chỉnh độ cao, bộ điều hợp kết nối góc cạnh, tay quay tự do và chức năng gấp tinh vi.
Chiều dài ống nước (m)
20
Công suất của ống (m)
Tối đa 20
Áp suất nổ (bar)
24
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
4.927
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
5.02
Kích thước (D x R x C) (mm)
440 x 485 x 857
Thiết bị
Các lĩnh vực ứng dụng